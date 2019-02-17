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泥磚剝落10秒後…整片天花板掉下！　俄大學建築物「從5樓坍塌到2樓」

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▲▼（圖／翻攝自vk／ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб）

▲學校建築物從5樓坍塌到2樓。（圖／翻攝自vk／ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

 國際中心／綜合報導

俄羅斯彼得堡國立資訊科技機械與光學大學（ITMO University）16日時，一棟學校內建築物的2樓到5樓之間突然倒塌，包含當時約20名正在參加周末課程的外國學生，一共81人被撤離大樓，沒有任何人傷亡。

綜合外媒報導，彼得堡是俄國第二大城，位於首都莫斯科的西北部，發生意外的大學是俄國國立研究型大學之一，事發當時學校正在進行大樓的維修工程，很有可能是因為結構問題，造成坍塌的意外發生，整體受影響的面積約為150平方公尺。

▼天花板整個塌掉。（圖／翻攝自vk／ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

▲▼（圖／翻攝自vk／ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб）

一開始傳出有20人被困在瓦礫堆下的消息，不過隨後官方表示，所有人都已經被撤出意外現場，沒有任何傷亡。從網路上流傳的影片可以看到，在建築物坍塌之前，其牆壁的水泥先是一塊一塊的掉落在地上，20秒的時間不到，天花板就隨著水泥剝落的痕跡整個掉下來，發出巨響，場面十分驚險。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：俄羅斯,彼德堡,坍塌,國立資訊科技機械與光學大學,ITMO University

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