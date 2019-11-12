直擊P-3C反潛作戰大隊　女組員需克服「立式」上廁所

軍聞社／記者吳柏融專訪

「就算任務吃重，我們依舊有信心達成任務。」目前服務於空軍反潛作戰大隊偵潛官的紀上尉，之前在艦艇單位服務，已具備執行聯合情監偵任務的經驗；後來到了反潛作戰大隊，凌晨緊急起飛執行任務成為常有的事，例如說5點接收到起飛命令，就必須在凌晨2點開始做飛行前準備；飛行中，則依照情資，針對不同國籍的目標或是作戰艦，進行聯合情監偵任務；到最後實施飛行後任務歸詢，每次任務一趟下來都很耗時，體力負荷相當吃重，非常辛苦。

紀上尉說，他覺得在空軍反潛作戰大隊，自己印象最深刻的是跟監任務，在艦艇服務的時候，比較沒有這種「在前線」的感覺，來到反潛作戰大隊後，親臨感就像在第一線作戰，因為P-3C在低空執行任務時，能夠應變的時間非常短，每位組員的反應要非常迅變。尤其，要根據現有情資，針對不明目標做判別的時候，因為偵潛官主要負責操作P-3C所有的偵搜器，要如何在短時間內判斷並回傳正確情資，以及作戰的臨場感，讓他印象非常的深刻。

「在軍中，男、女生在休息隱私上會做一個區隔，但在機上，男女之間休息可能只隔了一個機櫃。」擔任空軍反潛作戰大隊戰術協調官的鄭少校表示，因為長時間飛行，需要兩組機組人員輪班執行任務；休息時，因為P-3C艙內空間有限，組員們不分男女，都是席地而睡，但大家都在執行任務的狀況下，這個區隔對她來說就沒這麼大了，畢竟組員也是為了要一起完成任務，她覺得大家互相尊重才是最重要的。

她指出，「上廁所」也是女性同仁要克服的項目，因為機上廁所只有一間，設計上也是採取「立式」的方式，所以女性組員在如廁方面，就必須學習如何使用一些器具或是裝備，來解決生理上的需求，她覺得這都是在執行任務的過程中，蠻特別的地方。

擔任反潛作戰大隊第34中隊輔導長的王中校說，模擬機訓練主要在強化飛行員及空勤機械官，對飛行安全、裝備的認知，提升操作上的反應速度，透過仿真的模擬機前艙操作，訓練機組人員在飛行中可能遭遇的緊急突發狀況，模擬火警、迫降等狀況處置訓練。

該大隊所屬模擬機是以六軸三支撐點模擬動態，除訓練緊急情況處置外，也使新進人員能熟悉P-3C型機的飛行特性。P-3C型機因為機體大速度小、螺旋槳有扭力影響，所以模擬機能夠模擬各種飛行情況，讓學員學習穩定的控制飛行姿態及起飛降落、落地後起飛等操作，大幅減少實體機的負荷；新進人員完成模擬機訓練，考核通過後，才能取得副駕駛資格。