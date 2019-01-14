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殲-11B雙機編隊超低空穿越山谷　錘鍊實戰抗壓能力

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▲▼殲-11B雙機編隊超低空穿越山谷。（圖／翻攝自中國軍網）

▲殲-11B。（圖／翻攝自中國軍網，下同）

大陸中心／綜合報導

解放軍北部戰區空軍航空兵某旅8日展開殲-11B的超低空飛越山谷訓練，大量照片曝光。外界解讀，此舉是在回應美軍驅逐艦「麥坎貝爾號」（USS McCampbell ）7日駛入西沙海域，因為殲-11B主要用於維護中國在遠海地區的利益，在敏感時機炫技相當具有針對性。

▲▼殲-11B雙機編隊超低空穿越山谷。（圖／翻攝自中國軍網）

麥坎貝爾號7日駛入南海帕拉塞爾群島（Paracel Island），並在大陸島礁12海哩巡航。央視當晚播出東風-26導彈旅的片段。北部戰區空軍航空兵則在次日展開殲11B的飛行訓練，之後再公布照片。照片顯示，殲11B的雙機編隊以「超低空」姿態穿越怪石嶙峋的山谷，尾翼的氣流拖曳出行經的痕跡。

▲▼殲-11B雙機編隊超低空穿越山谷。（圖／翻攝自中國軍網）

陸媒指稱，隨著大陸的國家作戰方針開始轉向海洋，殲-11B也將擔負起維護中國在遠海地區利益的重任，這對解放軍空軍朝向攻防兼備轉型具有重大意義。鑒於遠端攻擊能力是進攻型空軍的基礎，殲-11B不僅能夠超視距空戰和近距離纏鬥，比起殲-10還具有航程更遠、載彈量更大的優勢，因此深受軍方器重。

▲▼殲-11B雙機編隊超低空穿越山谷。（圖／翻攝自中國軍網）

殲-11B是中國瀋陽飛機工業集團研製的第四代重型戰機，最大航程5200公里，時速2500公里，在蘇-27的設計基礎上換裝全玻璃化座艙、四餘度數字式電傳操縱系統、渦扇10「太行」渦輪風扇發動機等核心部件，據稱性能比蘇-27更優秀。殲-11B通過航電替換和復材應用，在空重上也比殲-11輕數百公斤，並且實現電子戰設備完全內置，反觀殲-11A仍需外掛電子戰吊艙。

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