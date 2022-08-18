F-16V戰機「夜間緊急起飛」！掛魚叉、空對空飛彈捍衛領空

▲空軍花蓮基地F-16V戰機夜間緊急起飛。（圖／軍聞社）

記者閔文昱／綜合報導

中國軍演騷擾台灣動作不斷，17日共有21架次共機擾台、5艘共艦在台海周邊活動，其中5架共機跨越海峽中線，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。另外，空軍花蓮基地17日也展示F-16V戰機潛力掛載、3架次夜間緊急起飛、AIM-120中程空對空飛彈的潛力掛載作業等科目，展現國軍24小時鎮守第一線守護台灣的決心。

國防部表示，至17日下午5點止，偵獲共機21架次，其中逾越海峽中線5架次，包含，2架蘇愷-30機、2架殲-11機、1架運-8反潛機，另有共艦5艘次，持續在台海周邊海空域執行聯合戰備警巡，而國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

駐守於花蓮的空軍五聯隊武掛分隊17日下午執行2枚「AGM-84L空射魚叉飛彈」、2枚「AIM-9X短程空對空飛彈」及2枚「AIM-120C-7中程空對空飛彈」的潛力裝掛作業，官兵須透過掛彈車及徒手搬運方式，在時限60分鐘內完成F-16V飛彈掛載作業。

另外，空軍第五聯隊晚間也操演安排F-16V戰機潛力裝掛作業及夜間緊急起飛作業等訓練課目，警戒室空、地勤官兵在接收命令後須立刻登上戰機，並在地勤人員檢查完各機組件狀況後，於6分鍾內完成戰機緊急起飛，升空執行任務。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年