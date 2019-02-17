從國小喝到當媽！「女神風紅茶」釣出鄉民滿滿回憶：鋁箔包味道最正～

▲蘇格蘭紅茶釣出好多網友的回應 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

經典飲料不能亡！一位網友日前在臉書上分享一款從小喝到大的紅茶，平時都是整箱買起來慢慢品嘗，但是前幾日連續跑了兩家店卻都缺貨，還有店員表示「可能要停產」，讓她超緊張，上網po文抱怨。這篇貼文也意外引發網友熱議，超多網友都說是小時候的回憶，「鋁箔包的味道比較正」、「媽媽帶便當來時，一定會加一瓶」。

一位女網友日前在臉書「爆怨公社」中分享一款「從國小喝到當媽」的紅茶。她表示自己超愛喝這款印有畫家「慕夏」四季女神的「蘇格蘭紅茶」，每次都是整箱整箱地買，但日前和先生跑了兩家店，店家都說沒貨，還有店員甚至說「可能已經要停產了」，讓她大哭表示「一定是騙人的」、「以後真的買不到了嗎？」

貼文一出，立刻釣出鄉民們滿滿的回憶，「這真的超好喝的，不要停賣啊…」、「時代的眼淚」、「什麼 ！我要囤貨」、「這7年級的學校飲料 懷念」、「國小時，媽媽帶便當來時，一定會加一瓶這個」、「有瓶裝的，但覺得鋁箔包的味道比較正」、「國中的時候幾乎每天喝」、「好久好久沒喝過了，明天怒買一下」、「這個好好喝。就算洩露年紀，我還是要承認它真的好好喝」。

▼ 網友們表示小時候常喝，且要鋁箔包才對味 。（圖／翻攝自爆怨公社）

其他內行網友則分享自己的經驗，「全聯還是有賣啦，只是改包裝了，我喜歡這款的圖」、「我都用網購的一次買5箱回來」、「義美食品的店裡一直都有啊」、「進貨了，要多少有多少，是上個月停產一個月」、「有人說義美，全聯，小北之類的或者網路上都有賣」，讓原po鬆了一口氣。

有鄉民表示，小時候就是因為這款飲料認識慕夏；另外也有網友發現紅茶去年似乎多了另一款寶特瓶包裝，除了「女神風」的外衣，還增加了「萌萌漫畫款」。

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▼ 除了慕夏包裝，還有新的漫畫風 。（圖／翻攝自PTT）