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收心操！宜蘭市元宵鞭春牛　該努力工作了

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▲▼元宵過後要收心了！宜蘭市公所、五穀廟將將在18日、19日（元宵節前1天與元宵節當天），舉辦復古的鞭春年祈福祭儀，向神農大帝祈求風調雨順、國泰民安，迎出春牛，並由市長江聰淵用神鞭，象徵性鞭春牛3下，以召告世人，元宵過後，應各就各位，在工作崗位努力不懈，民眾也可觸摸春牛，激勵自我。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼元宵過後要收心了！宜蘭市公所、五穀廟將將在18日、19日（元宵節前1天與元宵節當天），舉辦復古的鞭春年祈福祭儀，向神農大帝祈求風調雨順、國泰民安，迎出春牛，並由市長江聰淵用神鞭，象徵性鞭春牛3下，以召告世人，元宵過後，應各就各位，在工作崗位努力不懈，民眾也可觸摸春牛，激勵自我。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

元宵過後要收心了！宜蘭市公所、五穀廟將將在18日、19日（元宵節前1天與元宵節當天），舉辦復古的鞭春年祈福祭儀，向神農大帝祈求風調雨順、國泰民安，迎出春牛，並由市長江聰淵用神鞭，象徵性鞭春牛3下，以召告世人，元宵過後，應各就各位，在工作崗位努力不懈，民眾也可觸摸春牛，激勵自我。

▲▼元宵過後要收心了！宜蘭市公所、五穀廟將將在18日、19日（元宵節前1天與元宵節當天），舉辦復古的鞭春年祈福祭儀，向神農大帝祈求風調雨順、國泰民安，迎出春牛，並由市長江聰淵用神鞭，象徵性鞭春牛3下，以召告世人，元宵過後，應各就各位，在工作崗位努力不懈，民眾也可觸摸春牛，激勵自我。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭市公所表示，市長江聰淵承諾，鞭春牛系列活動將在2020年編列預算，列為宜蘭市重要的元宵節活動，讓宜蘭縣除了五結鄉走尪外，多了一項特色。

宜蘭市鞭春牛祈福祭儀，安排一連串藝文表演活動，其中，18日上午9時起，在五穀廟將有提供限量免費簡易元宵花燈DIY素材100份供民眾索取，民眾可在場讓小朋友組裝好簽上姓名，廟方會收件登記懸掛在廟埕，過香加持之後可帶回家保佑平安。

19日上午9時30分，五穀廟方遵照祭儀，由宜蘭市長江聰淵向神農大帝祈求風調雨順、國泰民安，接著依古禮，迎請出春牛，由市長用神鞭，象徵性鞭春牛3下，以召告世人元宵過後應各就各位，在工作崗位努力不懈，民眾也可觸摸春牛，激勵自我。

而元宵當晚7點後，廟方推出一系列表演活動，同時，在古禮引導下，祭拜火化紙作春牛，恭送春牛復職，象徵神農大帝保佑世人，五穀豐收。廟方在鞭春牛、送春牛復職同時，將限量發送800份平安五穀米，讓民眾取回食用與保平安。18日活動中，五穀廟準備限量的翡翠琉璃豬祈福吊飾，現場發送，送完為止。

江聰淵表示，農曆正月15元宵夜，要敬祖先拜拜，孩童提燈籠、猜燈謎，歡渡團圓佳節，宜蘭五穀廟舉辦的鞭春牛活動就像提醒大家要過完年要做收心操，祈祝上天保佑全台這片土地平安順興、大家能堅守自己的崗位認真過生活，祝福大家豬年諸事順心，各行各業利市豐收。

宜蘭市公所、五穀廟將在18日、19日，即元宵節前一天與元宵節當天，舉辦復古的鞭春年祈福祭儀，向神農大帝祈求風調雨順、國泰民安，迎出春牛，由市長江聰淵用神鞭，象徵性鞭春牛3下，以召告世人，元宵過後，應各就各位，在工作崗位努力不懈，民眾也可觸摸春牛，激勵自我。

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關鍵字：宜蘭市,元宵鞭,春牛

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