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國民黨太陽爭奪戰　游淑慧：個人恩怨別變成共業

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▲▼台北市議員游淑慧。（圖／游淑慧提供）

▲台北市議員游淑慧。（圖／游淑慧提供）

政治中心／綜合報導

2020總統大選將近，國民黨內部卻仍未喬定初選方式。對此，台北市議員游淑慧怒喊，「真是夠了！個人恩怨別變成全黨共業。」

游淑慧16日在臉書提到，這段時間在基層又開始被指著鼻子念：「你們國民黨就是會內鬥」。每次聽到這樣的指責，都覺很難過、很丟臉也很無力...心裡總會想「關我什麼事？」、「關我們什麼事？」

游淑慧指出，長輩間的恩怨情仇、炮火四射，為什麼要全部國民黨一起來承擔這個形象？她感嘆，「少數人的作為就變成黨的形象，然後由多數人來承擔。」「翻舊帳、一吐怨氣，個人的情緒和政治目的達到了，但黨的形象呢？」游淑慧認為，當國民黨的招牌都被抹灰了，還有多少支持者願意義正詞嚴的說：我支持國民黨？

她也表示，「我們這些謹小慎微、競競業業在學習、在努力改變形象的國民黨新生代，真的何其無辜？」2018年，國民黨多了很多新生代投入選舉，我們在選舉過程中互相幫忙、互相支援；面對民進黨的不義，我們聯合攻防；面對選戰的艱困，我們在行動或心情彼此支撐。這段經歷她很感動、也很珍惜，認為這才應該是所謂「同志」應有的情誼！而這也是國民黨呀！

游淑慧提到，「我們也是國民黨，他們也是國民黨，我們背上是同一塊招牌」，但大家不會在意新生代的努力，只喜歡看太陽們的互鬥、前輩炮火四射的愛恨情愁！她坦言，想要參選的人為了「初選制度」而發言、而力爭，甚至刀刀見骨，這是人之常情、可以理解；其實民進黨的黨內初選也同樣慘烈、內鬥。

游淑慧接著說，看到連其他人都藉機出來「報老鼠冤」，紛紛「講當年、吐怨氣」，就覺得真的不必了，也真的夠了！

「誰從政過程沒個恩恩怨怨呢？」游淑慧說，她是一個去年才參選的新人，也曾經滿腹委屈。口口聲聲說愛黨，哪為了黨、為了自己格局，有些事都應該適可而止！歷史永遠因人而異，每個人都只說對自己有利的部分，但真要一人一嘴，從頭開始算帳，「那2020國民黨就別選了！」

最後她提醒，「個人的恩怨別變成黨的共業」、「不想被人指著鼻子酸」

▲▼國民黨中央新春團拜 四個太陽同台 吳敦義 馬英九 王金平 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨中央新春團拜四個太陽同台 。（資料照／記者屠惠剛攝）

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