「高官赴陸管制」遭藍營批　Kolas：禁唱大陸國歌叫違憲蠻幹？

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立院新會期民進黨將優先推動「兩岸人民關係條例」修法，將退休高階政務官赴陸管制由現行3年拉長至15年，消息一出前總統馬英九辦公室痛斥「蠻幹」，國民黨方面罵聲不斷。行政院發言人Kolas Yotaka 16日在臉書發文反問，禁止影響國安高官、退將唱大陸國歌叫違憲蠻幹？

立法院15日開議，民進黨立委管碧玲質詢打頭陣。針對陸委會因研擬修改赴陸條款被罵翻，管碧玲質詢陸委會主委陳明通時指出，國民黨嗆執政黨只拚聲量，但她認為現在陸委會的聲量還太低，因為藍營的指控都是惡意抹黑。

陳明通進一步解釋，並沒有要修法限制高官及高階將領出國，限制的是「不洽當的行為」，例如高官到大陸參加慶典還大唱對岸國歌，「絕對不是身分限制、沒有影響到馬英九和吳敦義。」

Kolas Yotaka 16日在臉書發文強調政院版草案是「國安不打折、沒有針對性」，她說，「行政院版的草案，是針對曾經在台灣擔任國防、外交、中國事務或國安相關部會的正副首長、中將以上人員，在卸任後限制其15年內不能到參加『大陸政府舉辦的』國家慶典、「唱大陸國歌」、「向大陸國旗敬禮」等行為。」面對外界批評聲量，她不滿反問，「這叫違憲蠻幹？」