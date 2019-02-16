美小學驚爆炸彈威脅　7歲女童嚇壞「手臂寫4字」告別…母心碎淚擁

▲ 女童對著媽媽說，萬一壞人找到我們，我被殺了，這樣妳和爸爸就會知道我愛你們。（圖／翻攝自臉書／Shelley Harrison Reed）

國際中心／綜合報導

美國德拉瓦州一所小學7日收到炸彈威脅，武裝警力隨後封鎖校園，校方也啟動疏散機制，所幸最終是虛驚一場。只不過，就讀二年級的7歲女童凡內莎（Vanessa Reed）被眼前景象嚇壞，深怕再也看不到爸媽，便拿出畫筆在左手臂寫下「爸媽我愛你們」（Love Mom and Dad）的告別字句，令人感到相當心疼。

事發當天，校方收到威脅訊息後啟動疏散機制，最終事件落幕，凡內莎和10歲的哥哥都平安到家。但直到凡內莎換下學校制服的這一刻，她的父母才發現孩子在手臂上所留下的訊息。

根據女童母親雪莉（Shelley Reed）轉述，「她說，『萬一壞人找到我們，我被殺了，這樣妳和爸爸就會知道我愛你們…這讓我很激動，我後來緊緊抱著她，我們2人後來都哭了」，但得知孩子心中一小部分的天真無邪已經消逝，讓她感到非常心碎。

凡內莎父親傑夫（Jeff Reed）指出，「雖然我喜歡嚇她，但得知她害怕死亡的關頭，想到我們，甚至還在手臂上寫下這些話…這一切太過瘋狂，從來沒想過一家人會經歷這種事情。」

事後，傑夫和雪莉表示，他們會繼續和孩子討論安全的議題，希望能盡最大的努力來守護寶貝孩子，並祈禱他們永遠都不會再遇上類似事件。

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