華聞快遞／上海加緊建設5G城市級網路　爭取上半年開放業務試用

▲上海計畫在核心區域實現5G連續覆蓋。（示意圖／CFP）

《上海》上海加緊建設5G城市級網路 爭取今年上半年開放業務試用

中國電信上海公司表示，上海電信已啟動位在虹橋商務區的5G規模組網，首批規劃基地台50個，目標是在該核心區域實現5G連續覆蓋，覆蓋區域涵蓋國家會展中心（上海）所有展館，並爭取今年上半年率先開放小規模業務試用。（新華網）

《北京》電商法施行一月：美團、噹噹網等平台涉嫌違法

北京市消費者協會在1月1日的調查顯示，大部分電商平台在電子商務法正式實施前及時修改了相關條款，但仍有蘇寧易購、蜜芽網、噹噹網、聚美優品等4家電商平台並未按照電子商務法相關規定，及時修改協議條款，仍規定實際發貨或發送發貨確認郵件時合同成立。（中新社）

《天津》天津市與中國銀行簽署全面戰略合作協議

天津市與中國銀行股份有限公司13日下午簽署《全面戰略合作協議》，深化各領域合作，推動金融與實體經濟深度融合。根據協議，未來五年內，中國銀行將向我市提供不低於3000億元人民幣的意向性融資和多種金融服務。（新華網）

《四川》四川38個貧困縣啟動土地整治 直接受益人口達30多萬人

今年四川省將在38個貧困縣安排實施75個農村土地整治扶貧項目。項目建設規模84.69萬畝，建成後預計新增耕地6.83萬畝，耕地質量平均提升一個等級，直接受益人口達30多萬人。（新華網）

▼四川省。（圖／CFP）

《北京》統計局：1月份居民消費價格同比上漲1.7%

據國家統計局網站顯示，2019年1月份，中國居民消費價格同比上漲1.7%。其中，城市上漲1.8%，農村上漲1.7%；食品價格上漲1.9%，非食品價格上漲1.7%；消費品價格上漲1.3%，服務價格上漲2.4%。（中新社）

《上海》上海今年計劃新增保障性住房6萬套

2018年，上海著力加大了住房保障力度，全年出讓租賃住房用地累計約118公頃，新增供應各類保障性住房8萬套，中心城區完成二級舊里以下房屋改造42.7萬平米。2019年，上海計劃新增供應6萬套保障性住房，完成50萬平米中心城區二級舊里以下房屋改造。（中新社）

《廣東》31款電動自行車抽檢不合格

廣東省市場監督管理局13日發布了2018年度廣東省流通領域電動自行車（含電池和充電器）商品質量抽查檢驗結果，經檢驗判定，60款電動自行車（含充電器）監督總體不合格，其中，電動自行車31款不合格，電動自行車充電器29款不合格。（中新社）

《南京》南京多家銀行下調首套房貸利率

揚子晚報記者採訪南京地區多家銀行網點發現，與之前相比，南京首套房貸款利率下調明顯，多家銀行首套房貸款利率較基準利率上浮12%或15%，二套房普遍上浮20 %至25%。比起上個月首套房貸款多數上浮20%的情況下調幅度明顯。業內人士稱，2019年利率出現回調的可能性增大，但短期內無法調低至基準利率以下。（揚子晚報）

▼南京市市貌。（圖／CFP）