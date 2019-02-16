華聞快遞／阿里巴巴借道淘寶入股B站　持股大約8％

▲阿里巴巴杭州西溪園區。（圖／CFP）

《浙江》阿里巴巴借道淘寶入股B站 持股大約8％

阿里巴巴於2月14日晚間向美國證券交易委員會提交報告，宣布通過全資子公司淘寶中國入股B站（嗶哩嗶哩）近2400萬股，持股比例佔B站總股本大約8％。根據阿里巴巴說法，2018年12月淘寶就與B站達成廣泛業務合作，將為後者的優質UP主量身打造商業化方案。（人民網）

《北京》北京市將為小微企業再減稅90億人民幣

北京市財政局稅政處表示，全市將用足國家相關減稅政策，除了實施原有的普惠性減稅政策，2019年將為全市小微企業減稅90億人民幣，惠及全市100多萬戶納稅人。（人民網）

《北京》1月份CPI同比上漲1.7％ PPI同比增加0.1％

大陸國家統計局公布數據顯示，1月份全國消費者物價指數（CPI）同比上漲1.7％。其中食品價格上漲1.9％、非食品價格上漲1.7％、消費品價格上漲1.3％、服務價格上漲2.4％。值得留意的是，同一月份生產者物價指數（PPI）同比增加0.1%。（人民網）

《遼寧》瀋陽發政策「紅包」 助力精準就業扶貧

遼寧瀋陽印發《關於做好當前和今後一個時期促進就業工作實施方案》，有針對性地展開免費職業技能培訓。官方將按照實際參加職業訓練的天數，給予參訓者每人每天30人民幣的生活費補貼。（廣西日報）

▼瀋陽市。（圖／CFP）

《廣州》2018年廣東房地產市場總體平穩

廣東省房地產協會表示，2018年廣東商品房（住宅和非住宅）銷售市場總體保持平穩運行，其中商品住宅待售面積降至近五年最低位。房地產企業全年到位資金增速下半年有明顯提升，企業資金狀況總體穩健。（中新社）

《北京》北京發布幼兒園質量評估辦法 歧視虐待幼兒將被降級

北京市教委、市政府教育督導室印發《北京市幼兒園辦園質量督導評估辦法（試行）》，明確以總分1000分按A、B、C、 D四個等級評估全市的幼兒園，其中出現歧視、體罰、虐待幼兒以及重大安全事故的將被降級直至不合格。（中新社）

《四川》成都打造國際化營商環境 今年底涉企事項95%可上網辦理

四川成都提出「打造國際化營商環境先進城市」，到2019年底將所有涉企事項網上可辦率提高至95%以上，辦理時限壓縮30%以上；堅持消除各類不合理限制和壁壘，推動普遍落實「非禁即入」。（中新社）

《北京》國有五大銀行「變六大銀行」 郵儲銀行入列

中國銀行保險監督管理委員會在新發布的文件當中，將中國郵政儲蓄銀行的機構類型列為「國有大型商業銀行」，意味著郵儲銀行成為國有大銀行，將與工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行並稱「國有六大銀行」。（華爾街見聞）

▼中國銀行。（圖／CFP）