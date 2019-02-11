華聞快遞／浙江臨海市投資472.8億　涉醫藥、物流等10項目簽約

▲浙江臨海市簽約10項目，總投資達472.28億元。（圖／CFP）



《浙江》浙江臨海10個項目集中簽約 總投資472.8億元

據浙江臨海市商人大會指出，總投資103.3億元（人民幣，約新台幣472.8億元，下同）的臨海市紅星愛琴海購物公園、新加坡豐樹臨海綜合產業園等10個項目現場簽約，涉及商貿、產業園、醫藥、化工化纖、物流、養老健康等多個領域。（浙江日報）

《天津》天津北大港去年新增有水濕地13平方公里

隨著天津濱海新區保護修復北大港濕地提標提速，目前已建立起生態補償機制，全面完成漁鋪、構築物拆遷，基本實現種養殖業退出，同時實施生態補水，2018年全年新增有水濕地13平方公里，為野生動物遷徙、棲息、可持續發展區域提供良好環境。（天津日報）

《江蘇》春節江蘇實現銷售額約144.5億人民幣

江蘇省2019年春節假期消費品市場供應充足、商品豐富、價格穩定。省商務廳對全省重點商貿流通企業監測和初步統計，2月4日至10日，全省實現銷售額144.5億元，同比增長8.2%，其中餐飲銷售額約15.4億元，同比增長11.6%。（新華社）

《北京》瞄準汽車、家電及5G 24條新舉措促消費

大陸國家發改委等十部門近日聯合印發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》，提出六個方面24項具體措施，用以促進汽車消費、滿足居民智能家電需求、加快5G商用步伐、激發城鄉消費等。（人民日報）

▼大陸提出24條新舉措，推5G、促消費。（圖／CFP）



《山西》山西春節假期旅遊攬金近80億元人民幣

春節假期10日結束，山西省假日經濟效應突顯，旅遊接待量和經濟效益雙雙豐收，據統計，山西2019年春節假期間共接待海內外遊客1766.61萬人次，同比增長29.38%，其中，過夜遊客490.11萬人次，同比增長27.65%；一日遊遊客1276.50萬人次，同比增長30.06%，實現綜合旅遊收入79.56億元，同比增長26.27%。（山西日報）

《遼寧》遼寧地級城市2020年底 汙水處理率要達95%以上

遼寧省2019年要全面實施城鎮汙水處理提質增效三年行動方案，加快城鎮汙水處理，提標改造環保驗收工作，繼續實施雨汙分流改造，到2020年，全省地級以上城市基本實現管網全覆蓋、汙水全收集全處理目標，地級城市污水處理率達到95%以上，縣城達到85%以上。（遼寧日報）

《河北》截至2018年底 河北省民營市場主體525.77萬戶

河北省市場監管局指出，2018年全省新設民營市場主體111.18萬戶，註冊資本1.19兆元，分別占全省新設市場主體的98.76%、78.14%；截至2018年底，全省民營市場主體達525.77萬戶，註冊資本7.54兆元，分別占全省市場主體的97.71%、69.01%。（河北日報）

《天津》春節假期天津接待遊客近520萬人次

天津機構改革後，文化和旅遊的融合，激發市場活力、釋放改革紅利，使文化傳承更具多樣性，文化受眾更具廣泛性，賦予旅遊豐富內涵的同時，也提升了假日旅遊的檔次品味。據天津市統計部門調查顯示，2019年春節期間，全市共接待遊客518.89萬人次，旅遊總收入46.94億元。（天津日報）

▼春節假期天津接待遊客518.89萬人次。（圖／CFP）

