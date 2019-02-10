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《華聞快遞》10日大陸迎返京高峰　凌海服務區加油站汽油告急

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▲大陸10日迎返京高峰，有服務區加油站汽油告急。（圖／翻攝自《新華社》）

▲大陸10日迎返京高峰，有服務區加油站汽油告急。（圖／翻攝自《新華社》）

《北京》10日大陸迎返京高峰　凌海服務區加油站汽油告急

隨著春節假期接近尾聲，不少人踏上了返京路，以京哈高速路為例，部分加油站汽油告急，廁所排起長隊。據預測，10日適逢正月初六，返京客流將更大，14點到19點為返程高峰時期，尤其是16點到17點擁堵最為嚴重。此外，據北京地鐵消息，地鐵機場線將縮短發車間隔迎接返京高峰。（新華社）

《北京》崔天凱談中美關係：合作互利共贏主流不應改變

大陸駐美大使崔天凱8日表示，今年是中美建交40周年，中美建交與改革開放幾乎同步，這絕非偶然，過去40年，兩國關係的主流始終是合作和互利共贏，40年來中美兩國發生了很大變化，但兩國關係的主流不應改變。崔天凱說，「競爭」本不是一個壞詞，競爭在國家關係中也普遍存在，但現在有人將競爭解讀為零和游戲、勝者通吃，乃至預定贏家，這種想法對中美關係傷害很大，應當堅決摒棄。（中新社）

《海南》因應春運返程潮　海南啟動「預約過海」

隨著春節黃金周臨近尾聲，海南開始迎來春運返程高峰，海口新海港、秀英港等港口大力推行「預約過海」模式，利用社交平台預約車船票，駕駛車輛經過預約通道口的卡口，經過車牌號自助識別後，車輛進入安檢區進行安檢，之後駛入港口待渡區，並出示購票QRcode，經工作人員掃描後完成檢票，即可排隊登船。據指出，僅2月8日一天，瓊州海峽累計出島車輛16025車次，遊客7萬餘人，共運行109個班次，這樣大的車流量以往排隊至少要一小時，現在通過預約過海，可以提前做好準備。（新華社）

《遼寧》誆是領導詐430萬　瀋陽警方破獲電信詐騙集團

瀋陽警方日前先後輾轉廣東、湖南兩省多地，行程6000餘公里，破獲一起電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人9名，凍結追繳涉案資金60餘萬元人民幣（約新台幣270萬元）。據指出，嫌犯冒充領導發出指令，瀋陽一名職員被電信詐騙人民幣96萬元（約新台幣430萬元），目前鄭姓等9名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被瀋陽市警方依法刑事拘留，案件還在進一步辦理中。（新華社）

▲▼遼寧瀋陽。（圖／CFP）

▲遼寧瀋陽。（圖／CFP）

《北京》檢察機關去年不批捕不起訴人數上升

大陸檢察機關2018年在刑事檢察工作中，依法決定不批捕29萬餘人，不起訴14萬餘人，同比分別上升10.8%和22.3%；督促公安機關立案2.2萬件、督促撤案1.8萬件，發出糾正違法意見書5.8萬件，同比分別上升19.5%、32%、22.9%。與此同時，檢察機關加強審判監督，對認為確有錯誤的刑事裁判提出抗訴8504件，同比上升7.2%。深化刑罰執行監督，監督糾正不當減刑、假釋、暫予監外執行3.9萬人，同比上升38.9%。（新華社）

《上海》「轟趴館」成陸聚會新寵　同質性高競爭激烈

在上海與廣州等地興起的「轟趴館」為一種新穎的聚會方式，頗受年輕人喜愛，轟趴館也漸漸成為很多公司聚會、家庭團聚的首選地。數據顯示，2018成為年美團點評平臺收錄的轟趴館商家數量同比增長了34%，行業正處於高速發展期。不過，行業也出現了淡旺季明顯，以及同業同質性高等現象，業內競爭激烈。（中新社）

《上海》節後首周上漲概率超八成　豬年A股盼迎來「開門紅」

大陸媒體對2004年至2018年春節後滬指漲跌情況梳理發現，滬指春節後首個交易日共上漲7次、下跌8次，上漲概率為46.67%。然而從更長時段來看，春節後5個交易日滬指上漲概率升至86.67%，10個交易日上漲概率達80%，20個交易日上漲概率達86.67%。（中新社）

《北京》10日大陸迎返京高峰　凌海服務區加油站汽油告急

隨著春節假期接近尾聲，不少人踏上了返京路，以京哈高速路為例，部分加油站汽油告急，廁所排起長隊。據預測，10日適逢正月初六，返京客流將更大，14點到19點為返程高峰時期，尤其是16點到17點擁堵最為嚴重。此外，據北京地鐵消息，地鐵機場線將縮短發車間隔迎接返京高峰。（新華社）

《河北》河北省今年將完成營造林770萬畝　拚草原綜合植被蓋度達72%以上

今年河北省將依托京津風沙源治理、三北防護林等國家重點生態工程，以「兩山」（太行山、燕山）、“兩翼”（張北地區、雄安新區）、「三環」（環首都、環城市、環村鎮）、「四沿」（沿壩、沿海、沿路、沿河）為主攻方向，重點實施綠化工程，今年全省將完成營造林770萬畝，森林覆蓋率將達到35%，加快草原生態修復，力爭草原綜合植被蓋度達到72%以上。（人民網）

▲▼河北省。（圖／CFP）

▲河北省。（圖／CFP）

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