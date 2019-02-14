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情人節限定　今晚到台北國際書展荷蘭人教你真正「完美接吻」

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▲2019台北國際書展。（圖／翻攝自文化部）

▲「驚豔荷蘭文化」書展講座將要教民眾如何「完美的接吻」。（圖／翻攝自荷蘭貿易暨投資辦事處臉書粉絲專頁）

生活中心／綜合報導

今天是西洋情人節，文化部所主辦的2019台北國際書展中「驚豔荷蘭文化」的書展講座，配合情人節的到來，講座內容不但講解荷蘭人的約會文化，還要讓大家「學習完美的接吻」！

台北國際書展推廣閱讀，促進國際交流，「驚豔荷蘭文化」書展講座由荷蘭貿易暨投資辦事處（NTIO）主辦，辦事處表示，今晚6點，歡迎讀者到世貿1館的國際吧過情人節，現場將請到荷蘭人分享荷蘭文化，了解荷蘭花卉、花言巧語、荷蘭食物和荷蘭人約會都在做什麼，更要讓大家搞懂「學習完美的接吻」。

▲2019台北國際書展。（圖／翻攝自文化部）

▲來台德國作家作品。（圖／翻攝自文化部網站）

今年台北國際書展有超過800場以上的精彩活動，德國帶來37家出版社所出版的600多件圖書及音樂，邀請眾多國際大咖作家來台進行書展講座與書迷會面，像是《罪咎》作者馮席拉赫（Ferdinand von Schirach），和《獵眼者》心理驚悚作家費策克（Sebastian Fitzek）等；廣受全球大小朋友喜愛的繪本名家薛弗勒（Axel Scheffler）也將首次登台，另外包浩斯德紹學院（Dessau）的院長畢特納博士（Regina Bittner）會發表專題演講。

▲2019台北國際書展。（圖／翻攝自文化部）

▲來台德國作家作品集。（圖／翻攝自文化部網站）

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關鍵字：西洋情人節,情人節文化部,2019台北國際書展,荷蘭貿易暨投資辦事處,驚豔荷蘭文化,書展,講座,約會文化,接吻

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