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新春拜廟參香獲回響　謝龍介有信心突破重圍爭勝

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▲台南市立委補選參選人謝龍介，拜廟參香活動，所到之處無不引起民眾簇擁，搶著跟謝龍介握手以及拍照、簽名，人氣相當旺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立委補選參選人謝龍介，拜廟參香活動，所到之處無不引起民眾簇擁，搶著跟謝龍介握手以及拍照、簽名，人氣相當旺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委補選參選人謝龍介，從除夕夜到大年初四，滿滿的拜廟參香活動，所到之處無不引起民眾簇擁，搶著跟謝龍介握手以及拍照、簽名，人氣相當旺，謝龍介也展現誠意一一配合。

▲台南市立委補選參選人謝龍介，拜廟參香活動，所到之處無不引起民眾簇擁，搶著跟謝龍介握手以及拍照、簽名，人氣相當旺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨台南市黨部發言人總召黃淑貞表示，有幾位粉絲拿下身上背的名牌包，要請謝龍介簽名，當下讓謝龍介害羞驚呼：「確定要簽在包包上?」。

▲台南市立委補選參選人謝龍介，拜廟參香活動，所到之處無不引起民眾簇擁，搶著跟謝龍介握手以及拍照、簽名，人氣相當旺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃淑貞說，新春期間謝龍介參拜的廟宇超過20家，謝龍介過去簽過棒球、書包、筆記本、衣服，簽到精品還是第一次，謝龍介很感謝粉絲願意把珍貴的東西讓他簽名，更謝謝台南鄉親給他的溫暖，從民眾與謝龍介的互動過程中，能明顯感受到鄉親對謝龍介的期盼，這讓競選團隊非常有信心，絕對能突破重圍，獲得勝選。

▲台南市立委補選參選人謝龍介，拜廟參香活動，所到之處無不引起民眾簇擁，搶著跟謝龍介握手以及拍照、簽名，人氣相當旺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃淑貞表示，拜廟參香期間，謝龍介都與鄉親討論農漁產如何行銷，許多農漁民都很擔心產季即將到來，今年是否會像去年一樣沒有通路？謝龍介承諾表示，他有信心會幫助農漁民找出最好出路，懇請大家給他8個月時間，若做不到他會辭職，下一屆也沒面子參選。

▲台南市立委補選參選人謝龍介，拜廟參香活動，所到之處無不引起民眾簇擁，搶著跟謝龍介握手以及拍照、簽名，人氣相當旺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃淑貞說，2月17日下午2時，名稱上是競選總部成立，實際上是一場屬於台南鄉親的農漁產品展示會，當日將會邀請高雄市長韓國瑜為農漁產品代言，現場親煎虱目魚肚、做滷肉飯，讓大家看到虱目魚肚，水果、白米等嘉南平原的農漁產品的美味，拜託大家幫忙廣為宣傳，到遠東科技大學一同聲援謝龍介，為農漁民來發聲。

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關鍵字：新春,拜廟參香,謝龍介,突破重圍

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