小魚諷龍介仙與其開空頭支票　不如辭去議員專心經營選區

▲陳筱諭籲請謝龍介，如果真有決心和意願，應該現在馬上辭去台南市議員，和她一樣挽起袖子，深入基層解決鄉親的生活困境，才能讓台南發大財。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市第2選區立委補選，到底是藍綠陣營的總統前哨戰？還是要選出一位了解基層需求的民意代表？是隨便亂開支票，還是接地氣解決鄉親的生活困境？第2選區無黨立委參選人陳筱諭2月13日公開呼籲，請國民黨謝龍介明確告訴選民，是真的要選立委，還是只想藉韓國瑜聲勢，建立國民黨總統大選的灘頭堡？

陳筱諭表示，謝龍介不能只告訴選民，給他8個月來打通路、行銷農產品，做不到就辭職；如果真有決心和意願，應該現在馬上辭去台南市議員，和她一樣挽起袖子，深入基層解決鄉親的生活困境，才能讓台南發大財，這是政治人物基本的誠信，而非上電視「空嘴嚼舌」亂開支票。陳筱諭善意提醒，只有接地氣才能拚經濟，希望謝龍介深思。

陳筱諭指出，這場立委補選，被外界解讀為是藍綠總統選舉的前哨戰；原因是在這個選區，國、民兩黨推出的都是跨區「外來人口」，要來打一場總統的「代理人選戰」。但她認為，這是藍綠陣營的一己之私，只想到政治利益，只會盤算未來的政治版圖，絲毫不尊重在也鄉親的實際問題，更無力解決目前的困境。陳筱諭重申，這場補選決不是總統前哨戰，相反地，是一場台南鄉親的「幸福保衛戰」。

陳筱諭說，她是唯一在這個選區土生土長的年輕人，有堅定改革的勇氣、決心和做法，更是有骨氣的台南人，可以和在地鄉親們一起來拚經濟．顧生活，而不是滿嘴政治語言，隨隨便便開支票。陳筱諭舉例，年輕人最關注的情人節馬上要到了，大家都想送禮物給心愛的人；但她想請問謝龍介，送什麼可以讓情人開心，又能行銷第2選區特色，提昇經濟產業，活化社區經營？

陳筱諭說，謝龍介如果不知道，想要知道送什麼，可以幫忙到鄉親及活化社區，她願意帶謝議員去走訪佳里的漳州社區，領略一下基層的創意，「木玫瑰」是怎麼發想出來的？但前提是，請謝龍介辭去台南市議員，專心經營第二選區。

針對陳筱諭的呼籲，國民黨台南市黨部發言人總召黃淑貞回應，陳小姐年紀輕，可能不知他的母親，在參選立委時也沒有辭議員。建議參選立委的陳小姐應把格局放大，如果視野及角度一直那麼小 未來怎麼可能為全台南鄉親服務？

黃淑貞說謝龍介參選的目的，和陳小姐的母親當年一樣，只是要爭取擴大服務鄉親的機會，為農、漁民及勞工來服務，不管在哪個位置，謝龍介都全力了解民眾的困難，想辦法幫助他們解決，從政數十年並未改變，而且謝龍介並沒有申請專利，歡迎所有的候選人與愛護這片土地的人，都跟謝龍介一樣，來幫基層打通路、拼經濟！