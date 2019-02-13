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書展數位閱讀學生玩到high　大人衝金庸茶館看墨寶玄機

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2019台北書展-數位主題館（圖／書展基金會提供）

▲今年在「開學趣書展」體驗活動中，2月13日首批安排新莊思賢國小師生體驗數位主題館，在接觸了創新閱讀的超酷玩法後，學生們High到不行。（圖／書展基金會提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台北國際書展第二天，參觀人潮明顯變多，雖然適逢開學第一週，但今年針對大學以下學子再推出「開學趣書展」活動，吸引超過200個團體、8千多名師生踴躍報名，因此展場內隨處可見國高中、小學生穿著制服開心逛展，尤其以數位主題館最受他們歡迎。另一人氣焦點金庸茶館則是吸引不少大朋友前往。

今年書展主打10大主題館，在開放一般民眾入場後，各館人氣夯，不只是德國主題國館擠滿人潮，包浩斯劇場吸引大小朋友互動試穿拍照，數位主題館更是讓學生們玩到High，搶著體驗數位科技結合傳統書本的創新閱讀，像是動手使用電子書閱讀器、互動立體書搭配App觀賞浮空投影，彷彿親眼見到雪花飄落，以及機器人Ayuda陪讀書推薦書單，都讓他們感到好奇且新鮮，有學生就說「沒想到可以這樣看書」。

另外在幻境漫遊＿CCC創作集數位體驗展，展區結合科技、漫畫、在地文化3大元素，透過AR、VR技術呈現台灣機車瀑布、廟會、歷史老建築以及虛擬書櫃，將漫畫二次元立體化，時下最夯方式帶來新動漫體驗，是吸引學生陸續前往參觀的另一主題熱點。

2019台北書展-金庸茶館（圖／記者洪菱鞠攝）

▲10大主題館之一「金庸茶館」。（圖／記者洪菱鞠攝）

至於年齡層較成熟的族群，則是聚焦在金庸茶館。展出內容主要為金庸的親筆手稿與墨寶、《射鵰三部曲》與《天龍八部》等多部小說各種版本，另特別精選40幀書中的回目圖放大展出；此外，由作品衍生創作的飲食、漫畫、戲劇、交響樂、相聲、有聲書、遊戲電玩，跨域整合在館內展現。

其中，一幅金庸致贈遠流出版公司董事長王榮文做紀念的墨寶，上頭寫著「防意如城 守口如瓶」等字句，而進一步追朔該墨寶來源，據悉他1997年2月22日第5次訪台時，適逢鄧小平過世，當時屢被追問對時局的看法，但他不好直言批評，後來見到朱熹晦翁寫的字有所感，於是提筆寫下這段文字，並聲稱摘自《默耕錄》，然而沒有人找到所謂《默耕錄》出處，因此被認為其中隱藏玄機。

2019台北書展-金庸茶館（圖／記者洪菱鞠攝）

▲現場展出的放大版回目圖，讓讀者猜猜看出自哪部作品。（圖／記者洪菱鞠攝）

2019台北書展-金庸茶館（圖／記者洪菱鞠攝）

▲針對遠流編輯所提《神雕俠侶》第27回內容的疑問點，金庸增補了3張半的稿紙。（圖／記者洪菱鞠攝）

2019台北書展-金庸茶館（圖／記者洪菱鞠攝）

▲金庸致贈遠流出版公司董事長王榮文的紀念墨寶。（圖／記者洪菱鞠攝）

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關鍵字：2019台北書展,台北國際書展,閱讀,金庸茶館,數位,動漫

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