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一整顆韓國草莓！草莓季熱銷TOP 3必吃　量販13款烘焙新品上市

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▲▼愛買草莓蛋糕 。（圖／業者提供）

▲愛買草莓烘焙新品限時3個特價99元。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

浪漫草莓風暴席捲全台！因應草莓季節來臨，各家量販紛紛推出相關新品。其中，愛買更推出13款烘焙新品，包含「草莓塔」、「草莓瑞士捲蛋糕」、「北海道草莓蛋糕」、「草莓丹麥麵包」等，吸引不少消費者購買。

愛買春季草莓季自即日起～2/28開跑，除了13款全新上市草莓烘焙甜品外，還有50款期間限定餅乾等。其中，根據愛買統計銷售數字，熱銷熱銷TOP 3分別為，草莓塔、北海道草莓蛋糕、黑巧克力草莓夾心麵包。

愛買指出，這次烘焙全系列都使用「韓國草莓」，像是熱銷第一的草莓塔，每日全台可熱賣2000個，特別受到親子客群與年輕女性青睞；其次的「北海道草莓蛋糕」則每日可熱銷1600個；而第三名「黑巧克力草莓夾心麵包」單日全台也能熱銷1500個。

愛買表示，每年2～3月份草莓商品的業績皆可穩定成長3成，因此看好商機，今年擴大陳列面並增加上市品項，同時還強打現作現賣烘焙新品，如季節限定的草莓麵包製品，即成功吸引40～60歲中高齡消費者增加1成。

另外，美廉社年度草莓盛宴則自2/15～3/25開跑，除了自有品牌心樸草莓果乾推出二包65元優惠價外，預購部分的甜點也網羅了市場熱賣夯品，包含草莓大福、草莓千層、草莓慕斯冰淇淋銅鑼燒等6種季節限定新品。

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