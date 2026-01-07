撐過半年生死關　加護病房裡的生日願望：我要健康出院

▲蔡金宏主任提醒，胰臟炎病因與膽結石、經常飲酒、代謝異常與部分藥物副作用有關。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

寒流一波波來襲，醫院外冷風刺骨，但衛生福利部台中醫院加護病房今天卻格外溫暖。歷經半年多與死神拔河的陳先生，在重症治療逐步穩定之際，迎來自己的生日。醫護人員與家屬特別準備蛋糕，替他在病床旁慶生，當蠟燭點亮、祝福聲響起，陳先生忍不住紅了眼眶，切下蛋糕時許下心願：「我要健康出院，回家！」

台中醫院指出，陳先生去年六月底因急性胰臟炎併發十二指腸穿孔與休克，被緊急送醫。住院期間病情反覆，先後接受多次清創手術，並因重症感染與器官功能不穩，進出加護病房治療超過六個月。所幸在醫院重症整合治療團隊全力守護下，病況終於逐步穩定，預計下週可轉出加護病房，邁向復原之路。

消化外科主任蔡金宏表示，患者住院初期即出現嚴重併發症，包括十二指腸膿瘍與穿孔，醫療團隊以多次清創手術控制感染，並採取開放式引流方式，避免膽汁在腹腔內擴散，引發急性腹膜炎與敗血症。整個治療過程，結合外科手術、加護病房、呼吸治療、營養支持與復健醫療，啟動跨團隊的重症整合照護，才能一關一關度過危機。

蔡金宏指出，胰臟炎合併十二指腸穿孔屬於極為嚴重的併發症，病情凶險，存活率與多項因素息息相關。一般輕度胰臟炎預後良好，但重度胰臟炎死亡率可達四成，若合併嚴重併發症，死亡率甚至可能高達七成。「一開始正確的治療決策非常關鍵，後續還需要重症照護團隊在營養輸液、感染控制與日常照顧上細心接力，這絕對不是單一醫師能獨力完成的任務。」

回想這段漫長的住院歷程，陳先生仍心有餘悸。他說，自己是川菜主廚，沒有高血壓或糖尿病，平時只是喜歡與朋友小酌啤酒，一次能喝上六瓶。其實在發病前已為了健康戒酒四年，沒想到去年六月底突然腹痛到幾乎無法呼吸，請鄰居幫忙叫救護車後便陷入昏迷，醒來時已在醫院與病魔搏鬥。

「如果沒有醫師、護理師一路陪著，我真的撐不到今天。」陳先生感謝台中醫院醫療團隊不離不棄的照顧，還在他生日這天給了意外的驚喜。他笑說，等身體康復出院，一定會好好照顧自己，不再讓醫護人員擔心，還要親手煮一桌拿手菜，向大家表達最真誠的謝意。

蔡金宏也提醒，胰臟炎常見成因包括膽結石、長期飲酒、代謝異常及部分藥物副作用。若出現上腹部劇烈疼痛、噁心嘔吐、食慾不振，合併發燒、腹瀉或腹脹等症狀，可能是胰臟發炎警訊，應立即就醫檢查，避免延誤治療而導致嚴重併發症，危及生命。

▲台中醫院重症整合治療團隊合力守護患者，從手術、營養到復健一路接力。（圖／記者游瓊華翻攝）