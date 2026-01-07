金牌認證！新北企業精典獎徵件開跑　1／16首場說明會登場

▲為表揚女性精典企業家典範，鼓勵更多女性朋友追求自我實踐，企業精典獎設有「傑出女力」類組，歡迎女性企業家或女性主管踴躍報名。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北產業界最高榮譽的「新北企業精典獎」第三屆徵選活動正式開跑！今年徵件自即日起至2026年4月8日止，市府並將於1月16日（五）舉辦首場徵件說明會，邀請歷屆得獎企業分享實務經驗，協助企業掌握申請重點，誠摯邀請新北優秀企業踴躍報名，角逐產業最高榮譽。

第三屆新北企業精典獎設有企業類與個人類兩大類別，企業類涵蓋「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」及「寰宇國際」等4大類組，評選重點聚焦企業具體成果及對新北的實質貢獻。此外，女性在企業經營與治理中扮演著溫柔且堅韌的關鍵角色，為向這股不可忽視的女力致敬，本屆持續在個人類設置「傑出女力類組」，以表揚在企業經營、專業管理及企業社會責任表現卓越的女性領導者，展現新北產業的包容性與韌性。

▲為表揚在新北穩健經營、具競爭力並落實企業社會責任的優秀企業，新北市政府辦理第三屆新北企業精典獎活動，即日起徵件報名至2026年4月8日止。

經發局長盛筱蓉表示，新北是全國工商首都，逾32萬家公司行號登記於此，產業結構多元且量能豐沛。「新北企業精典獎」不僅在發掘深耕在地的產業領航者，更要致敬所有企業主與員工攜手打拼的成果，同時也盼藉由獎項平台促進異業交流，提升整體產業競爭力，吸引更多優質企業進駐新北，共同成就「安居樂業」的城市願景。

經發局補充，「新北企業精典獎」不僅是官方認證的榮譽，更能為企業帶來實質效益。獲獎企業除可參與專屬頒獎典禮外，亦將獲得媒體露出與社群宣傳資源，有效提升品牌形象與市場能見度。此外，透過獎項平台的產業網絡，企業間可進行技術分享與異業交流，創造更多合作商機，深化新北在地認同。

為協助企業更有方向地準備參選資料，市府將於1月16日（五）辦理首場徵件說明會（報名網址：https://www.surveycake.com/s/mpMmx），完整說明評選指標、系統操作及獲獎效益，並邀請第二屆獲獎企業「德淵企業股份有限公司」，分享參賽準備過程與獲獎後的寶貴經驗。會後亦提供個案諮詢服務，協助企業完善申請內容，歡迎符合資格的企業把握機會踴躍報名。相關報名資訊與申請方式，請至「第三屆新北企業精典獎」官網查詢，或洽新北企業精典獎工作小組（02-2366-0812 分機263、532）。