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德國23座「納粹鐘」還在敲！　飄盪對受害者嘲弄的鐘聲

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▲德國納粹鐘（Nazi bell），外表有納粹標誌，且印有納粹銘文「一切為了祖國--阿道夫·希特勒」。（影片／取自Youtube）

國際中心／綜合報導

德國圖林根州一處基督教福音派教會因使用印有納粹銘文的教堂鐘，被猶太人組織控告違法納粹標誌的使用禁令。猶太人組織的會長斯克拉姆（Reinhard Scramm）表示，教堂使用這些鐘對猶太人來說是「痛苦」，且是一種近乎「歷史健忘症」的做法。

▲據德國媒體《明鏡周刊》調查，截至去年，德國各地教堂仍懸掛至少23個「納粹鐘」。（示意圖／pixabay）

▲據德國媒體《明鏡周刊》調查，截至去年，德國各地教堂仍懸掛至少23座「納粹鐘」。（示意圖／pixabay）

據《德國之聲》報導，起訴書指控稱，圖林根州的5個福音派教堂一共使用6座納粹鐘（Nazi bell），且上面印有納粹銘文「一切為了祖國--阿道夫·希特勒」。不願透露身份的原告表示，這些「納粹鐘」在國際大屠殺紀念日也照用不誤，他更曾多次要求教會停止使用，但並無得到任何回應。
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對此，圖林根州副州長陶伯特（Heike Taubert）認為，這些納粹鐘屬於德國歷史的黑暗面，不介意把它們藏起來或替換掉，但如果教堂決定廢除，州政府可以提供相關資金。

福音派教會隨即也指出，他們將在4月的會議上討論這個問題。教會發言人卡爾（Friedemann Kahl）表示，納粹的標誌和銘文可被移除，但需符合歷史遺跡相關規定。他指出，「這些納粹鐘並不向公眾開放，我們有信心找到一個好的解決方案」。

除此之外，該名原告也對德國西部的海科斯海姆鎮（Herxheim am Berg）提告，因該鎮允許當地教堂繼續使用納粹鐘。海科斯海姆鎮議會認為，該鐘是對「暴力和不公的紀念」。原告卻表示，這是在「嘲弄希特勒恐怖暴政下的受害者」。

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關鍵字：納粹鐘,Nazi bell,德國,納粹,希特勒,圖林根州,歷史健忘症

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