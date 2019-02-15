▲ 德國柏林交響樂團來台演出，攜手長笛演奏家劉士誠同台獻藝。（圖／德國柏林青少年交響樂團提供）

記者郭世賢／新北報導

柏林韓德爾中學附屬的柏林青少年交響樂團，受榮星兒童合唱團邀請於2月16日在東吳大學進行聯合演出。從德國來到台灣表演的高中生，對於到台灣演出感到興奮，期待能多與台灣聽眾交流。

柏林韓德爾中學（Georg-Friedrich-Haendel-Gymnasium）柏林青少年交響樂團成立至今超過40年，曾多次出國演出，造訪過中國、日本、俄羅斯、芬蘭、巴西、義大利等國。

柏林韓德爾中學是以音樂為教學重點的中學，學生除上一般的高中課程，還得修習管弦樂合奏和音樂理論，畢業生有1/3選擇大學音樂相關科系就讀，成為職業演奏家和藝術工作者，培育許多音樂人才。

▲ 德國柏林交響樂團來台演出，攜手長笛演奏家劉士誠同台獻藝。（圖／長笛演奏家劉士誠提供）

柏林青少年交響樂團與德籍台裔長笛演奏家劉士誠合作，從2月16日在東吳大學、新北市金山高中，演出德國作曲家華格納、貝多芬和英國作曲家艾爾加的作品。

柏林青少年交響樂團指揮安德瑞亞斯（Kunt Andreas）表示，許多團員是第一次搭飛機，對台灣行非常興奮，期待這次演出能與台灣的聽眾多交流。

榮星與星朋友柏林青少年交響樂團訪台交流音樂會

時間：2019年2月16日下午2時

地點：東吳大學外雙溪校區（松怡廳）

▲ 德國柏林交響樂團來台演出，對於到台灣演出感到興奮，期待能多與台灣聽眾交流。（圖／德國柏林青少年交響樂團提供）