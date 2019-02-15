福建南平惠台52條　放寬台胞報考政府「事業單位」

▲武夷山大陸福建南平市最著名的旅遊景點。圖為武夷山─九曲溪竹筏漂流。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸許多城市陸續推出具地方特色的「惠台措施」，提供工作崗位、祭出現金獎勵、房屋補貼均是磁吸台胞的政策選項，其中福建南平市今天發布的52條惠台措施中，提出將擴大台胞報考南平市事業單位編內工作人員範圍。

事實上，先前北京、上海等地陸續推出惠台措施時，陸方開放台胞在大陸「事業單位」就業曾引發關注，主要係因「事業單位」是大陸政府利用國有資產設立，從事教育、科技、文化、衛生、能源等領域事業的社會服務機構，接受政府領導。因此去年底我方大陸委員會曾強調，將密切關注擔任的職務，是否涉及危害我方國家安全及利益。

而在福建南門市15日對外發布，涵蓋推動經貿合作、兩地農業旅遊業優勢互補、企業金融支持、人才、就業創業、文化交流、生活等領域的52條措施中，就包括進一步開放，擴大台胞報考南平市事業單位編內工作人員範圍。

▲「兩岸茶博會」武夷山登場 超過200名台商參展。（圖／中新社）

措施指出，台胞具備大陸、台灣地區本科以上學位，或海外及港澳地區學士以上學位，即可參加市、縣（區）所屬事業單位補充編內工作人員招聘考試，享同等待遇。

此外於經貿、旅遊合作以及文化交流上，南平進一步善用轄下縣級市武夷山市內景區優勢，以及福建農業資源，提供台胞旅遊業、農業、綠色產業發展優惠，和補助台胞赴南平旅遊。

人才吸引方面，除事業單位報考資格放寬，對醫師、科研專業人才提供10到60萬元人民幣不等的年薪或補貼，以及購房補助。

此外於生活、交流等方面，南平市則著重於推動同等待遇，以及行政中心開設台胞綠色通道，並要求醫院為就診的台胞，提供符合台灣地區建保機構核退費用要求的醫療文書。