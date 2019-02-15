地球綠意盎然！植被新增1個亞馬遜雨林大...全都歸功中國大陸、印度

▲近20年中國大陸、印度植被大幅增加。（圖／翻攝自NASA The Earth Observatory）



國際中心／綜合報導

全世界都知道地球正面臨著氣候變遷的危機，不過最新研究顯示，近年地球越來越「綠意盎然」，自2000年至2017年之間，地球綠葉涵蓋地區總量上升了5%，大約是550萬平方公里。NASA指出，大部分都要要歸功於人口大國，中國大陸與印度，他們是全球綠葉增幅最高的2個國家，佔總體綠化面積的1/3。

美國國家航空暨太空總署（NASA）利用為衛星觀測海平面500公尺以上地區的植被情況，考量到大量人口會導致土地過度開發的問題，這項調查結果讓NASA非常驚訝。NASA指出，近20年來地球新增的植被覆蓋面積總額，已經逼近一座亞馬遜雨林，而中、印2國就「貢獻」其中1/3。數據顯示，中國大陸的綠化有42％來自森林，32％在農田。印度的森林植被貢獻僅佔4.4%，其他82%則來自農田。

不過研究人員強調，這種現象並未彌補其他地方對環境生態系統的負面影響，「綠色面積的增加，主要發生在溫帶和高緯度地區，不能抵消熱帶天然植被面積損失造成的損害。」儘管如此，仍舊對研究結果持樂觀態度，「印度和中國在70至80年代，植被損失的情況非常嚴重，但人們意識到這點，並加以改善，這就是我們在衛星上看到的數據證明。」