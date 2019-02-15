　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

地球綠意盎然！植被新增1個亞馬遜雨林大...全都歸功中國大陸、印度

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼近20年中國大陸、印度植被大幅增加。（圖／翻攝自NASA The Earth Observatory）

▲近20年中國大陸、印度植被大幅增加。（圖／翻攝自NASA The Earth Observatory）

國際中心／綜合報導

全世界都知道地球正面臨著氣候變遷的危機，不過最新研究顯示，近年地球越來越「綠意盎然」，自2000年至2017年之間，地球綠葉涵蓋地區總量上升了5%，大約是550萬平方公里。NASA指出，大部分都要要歸功於人口大國，中國大陸與印度，他們是全球綠葉增幅最高的2個國家，佔總體綠化面積的1/3。

美國國家航空暨太空總署（NASA）利用為衛星觀測海平面500公尺以上地區的植被情況，考量到大量人口會導致土地過度開發的問題，這項調查結果讓NASA非常驚訝。NASA指出，近20年來地球新增的植被覆蓋面積總額，已經逼近一座亞馬遜雨林，而中、印2國就「貢獻」其中1/3。數據顯示，中國大陸的綠化有42％來自森林，32％在農田。印度的森林植被貢獻僅佔4.4%，其他82%則來自農田。

不過研究人員強調，這種現象並未彌補其他地方對環境生態系統的負面影響，「綠色面積的增加，主要發生在溫帶和高緯度地區，不能抵消熱帶天然植被面積損失造成的損害。」儘管如此，仍舊對研究結果持樂觀態度，「印度和中國在70至80年代，植被損失的情況非常嚴重，但人們意識到這點，並加以改善，這就是我們在衛星上看到的數據證明。」

ET快訊
屋主自縊留凶宅！24歲女房仲徒手解「奪命童軍繩」…3個月後走
快訊／空軍士兵江國慶冤死案　陳肇敏等5軍官賠5957萬確定
春節固定放9天！蘇貞昌：可評估「提早放年假」
首例！越南豬肉產品也驗出非洲豬瘟

關鍵字：植被,綠葉,NASA,中國大陸,印度

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

攝氏零下32度 蛋液成冰柱托住蛋殼 有如幽浮降落！

越南版爺孫戀！28歲妹嫁80歲老翁被看衰　12年後現況曝光

焦慮症7歲童遭狂毆「叉子捅背」　導師桌上留絕望字條：上帝，請帶我走

巴黎地鐵傳潑酸攻擊！被害男「臉、雙手嚴重燒傷」命危　嫌在逃

地球綠意盎然！植被新增1個亞馬遜雨林大...全都歸功中國大陸、印度

自生自滅法！甘藍菜大到把人遮住　當沙拉夠吃兩星期

最強總統普丁再展「柔道黑帶」實力！　輕鬆摔翻奧運冠軍

「徒手殺掉美洲獅」肉搏過程公開！遇襲男：右腳踩脖窒息牠

偷採燕窩當場被逮！　2華裔男遭私刑罰蹲地「捧泥狀燕屎狂吞」

里程碑判決！ 加國教師偷拍女生胸部 從無罪變有罪

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

攝氏零下32度 蛋液成冰柱托住蛋殼 有如幽浮降落！

越南版爺孫戀！28歲妹嫁80歲老翁被看衰　12年後現況曝光

焦慮症7歲童遭狂毆「叉子捅背」　導師桌上留絕望字條：上帝，請帶我走

巴黎地鐵傳潑酸攻擊！被害男「臉、雙手嚴重燒傷」命危　嫌在逃

地球綠意盎然！植被新增1個亞馬遜雨林大...全都歸功中國大陸、印度

自生自滅法！甘藍菜大到把人遮住　當沙拉夠吃兩星期

最強總統普丁再展「柔道黑帶」實力！　輕鬆摔翻奧運冠軍

「徒手殺掉美洲獅」肉搏過程公開！遇襲男：右腳踩脖窒息牠

偷採燕窩當場被逮！　2華裔男遭私刑罰蹲地「捧泥狀燕屎狂吞」

里程碑判決！ 加國教師偷拍女生胸部 從無罪變有罪

這耳機真潮！　NBA攜手Beats推聯名款耳機

攝氏零下32度 蛋液成冰柱托住蛋殼 有如幽浮降落！

緣分締造奇蹟！　貼心柴聽懂約定「暖守罕病女孩2年」

TOYOTA油電車Prius小改款國道現蹤！預購開跑2／19正式上市

6個小撇步　讓你喝咖啡不牙黃

求代購！日本郵局全新「龍貓手提袋」　還有大中小龍貓吊飾超Q

要養小孩卻沒薪水！職業軍人為詐騙集團跑腿　賺小錢卻斷送前程

服務業景氣估5月回升後「走緩向下」　商研院：政府刺激措施不宜停歇

NFL老闆想挖角NBA主席　希爾瓦：我愛在NBA上班

中職／感謝獅隊給機會　知念廣彌目標一軍首勝

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

國際熱門新聞

贅肉垂地！正妹遭性侵暴肥30..

印度男私刑老鼠　綁瓶狠揍10下

川普將宣布「邊境進入緊急狀態」

疑買到生病動物求退費　她竟暴走..

即／亞馬遜震撼彈！放棄紐約第二..

「地震魚」狂現蹤太平洋兩岸　居..

火星驚見黑房子！外星人秘密基地..

3.4萬英呎高空遇亂流！機身「..

巴西媽剖腹產「氣泡男孩」全程錄..

北韓全國廚藝大賽　3天40道菜..

南韓議長揮毫　贈裴洛西：萬折必..

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

-27℃雪地中打蛋　網讚：藝術..

一天要10次！　地方媽媽「性玩..

更多熱門

相關新聞

西方遺毒　這些國家禁過情人節

2月14日是一年一度的西洋情人節，世界各國情侶都沉浸在幸福的粉紅色泡泡中，在日本甚至有女性必須送給男性「義理巧克力」的傳統。不過有些國家卻規定，不准過西洋情人節！原因當然不是怕單身的人忌妒眼紅，而是這個西洋節日，與當地宗教教義相違背，包含巴基斯坦、伊朗、印度、印尼等國，都是禁止過情人節的唷！

受惠央行降息與政策利多　印度NIFTY指數上漲逾5%

不要忽視卜睿哲的逆耳忠言

火星探測車「機會號」確認已陣亡！

「高鐵影片」讓部長超自豪　竟遭踢爆是「加工2倍速」

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

Nina老公是《大學生》曾小新！

小模西門町Free Hug　上空全放送

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

刮刮樂超狂玩法！「嗶」5000直接入袋

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

好市多「爆紅省錢神物」網激推！

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面