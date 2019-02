火星探測車「機會號」陣亡！　NASA證實：超過一千次聯絡失敗

▲機會號「光榮死亡」 。(圖/翻攝自NASA官網)

NASA火星探測車「機會號(Opportunity)」在2004年1月24日著陸火星,在工作15年的時間後,於2018年6月的一場沙塵暴後失去了聯繫;NASA署長布萊登斯廷(Jim Bridenstine)13日在推特上表示,雖然經過多次的嘗試,但是「機會號」仍沒有反應,確認其任務「圓滿結束」。

綜合外媒報導,「機會號」原本的預計工作時間只有90天,但是從2004年至今,實際工作時間將近15年,更行駛了超過45公里的距離,超出了所有人的期待,不過2018年6月時,一場嚴重的全境沙塵暴將「機會號」覆蓋住,導致探測器與地球的通訊被切斷,雖然進行了一千多次的恢復通訊命令,但是一直到本月12日都無法成功連接;最後一次接收到訊號的時間為2018年6月10日。

▼影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

布萊登斯廷13日時,在推特上惋惜地宣布「機會號」在火星上的任務即將「圓滿結束」。NASA發布的聲明中表示,十多年來「機會號」一直是行星探索領域的一個標誌,向大家表述了火星「古老的過去」、是否適合人居以及揭示了當地的景觀。

NASA稱,最後一次與「機會號」通訊傳輸是通過位於加州NASA火星站發送,儘管已經努裡做出所有合理的工程,試圖與「機會號」恢復聯繫,但最後確定儀器接收訊號的可能性太低,無法繼續恢復工作;作為星際探測最成功和時間最久的壯舉之一,「機會號」在進行了8個月的恢復作業後,被宣告功成身退,圓滿完成在火星的工作。

Opportunity was far more successful than anybody could have ever imagined. I could not be more proud of the @NASA family and the incredible work of the Opportunity team. https://t.co/pQnxUb5g6T pic.twitter.com/FCfducYmyy