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火星探測車「機會號」陣亡！　NASA證實：超過一千次聯絡失敗

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▲▼機會號憂已「光榮死亡」 。（圖／翻攝自NASA官網）

▲機會號「光榮死亡」 。（圖／翻攝自NASA官網）

 國際中心／綜合報導

NASA火星探測車「機會號（Opportunity）」在2004年1月24日著陸火星，在工作15年的時間後，於2018年6月的一場沙塵暴後失去了聯繫；NASA署長布萊登斯廷（Jim Bridenstine）13日在推特上表示，雖然經過多次的嘗試，但是「機會號」仍沒有反應，確認其任務「圓滿結束」。

綜合外媒報導，「機會號」原本的預計工作時間只有90天，但是從2004年至今，實際工作時間將近15年，更行駛了超過45公里的距離，超出了所有人的期待，不過2018年6月時，一場嚴重的全境沙塵暴將「機會號」覆蓋住，導致探測器與地球的通訊被切斷，雖然進行了一千多次的恢復通訊命令，但是一直到本月12日都無法成功連接；最後一次接收到訊號的時間為2018年6月10日。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

布萊登斯廷13日時，在推特上惋惜地宣布「機會號」在火星上的任務即將「圓滿結束」。NASA發布的聲明中表示，十多年來「機會號」一直是行星探索領域的一個標誌，向大家表述了火星「古老的過去」、是否適合人居以及揭示了當地的景觀。

NASA稱，最後一次與「機會號」通訊傳輸是通過位於加州NASA火星站發送，儘管已經努裡做出所有合理的工程，試圖與「機會號」恢復聯繫，但最後確定儀器接收訊號的可能性太低，無法繼續恢復工作；作為星際探測最成功和時間最久的壯舉之一，「機會號」在進行了8個月的恢復作業後，被宣告功成身退，圓滿完成在火星的工作。

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關鍵字：機會號,火星,NASA

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