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首例！越南豬肉產品也驗出非洲豬瘟　今18點起自越南入境手提行李100%檢查

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▲▼防檢局在從越南入境的旅客三明治中豬肉驗出非洲豬瘟病毒。另外，也有兩件大陸豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒。（圖／防檢局提供）

▲旅客攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。（圖／記者崔至雲翻攝）

記者崔至雲／台北報導

防檢局今（15日）下午近5點發布訊息指出，來自越南豬肉產品首度檢出非洲豬瘟病毒基因，並在6點將召開記者會說明，屆時非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳主委吉仲將主持，而記者會也將在「防檢局防疫小尖兵」臉書進行直播。

【18：40】更新

陳吉仲指出，這次現出的「豬肉三明治」是由台灣旅客從越南帶回，經過檢查後發現該豬肉為非洲豬瘟陽性病毒，與大陸非洲豬瘟病毒是一樣的，這代表邊境的防疫需要更加強，而今天檢驗出病毒後，已立即與越南及OIE（世界動物衛生組織）通報，同時今下午6點起，也將會對所有越南旅客的手提行李做100%的檢查。

陳吉仲說明，預計在三月初農委會將會與台灣大學等學術界做非洲豬瘟研討會，針對亞洲地區的非洲豬瘟疫情做討論，同時也再次呼籲大陸，對於非洲豬瘟的疫情應更公開透明。

農委會副主委黃金城也說，這次的三明治肉品，是由台灣人做越南航空公司所帶回來的，但越南是否為疫區，目前尚未知道，而肉品來自哪裡也還不明確，因此針對來自越南入境的旅客若攜帶肉品的話，裁罰將維持原訂狀況（第一次違法代肉品入境裁罰3萬、第二次30、第三次100萬）。

另外，黃金城補充說，除越南案例外，今天另有2件來自大陸豬肉產品確認檢出非洲豬瘟病毒基因，累計大陸已達22案例，顯示大陸疫情仍未趨緩；其中第21例是台中機場1月30日自入境香港班機之旅客棄置箱所採樣豬肉乾(江蘇省三只松鼠)，第22例是大陸籍旅客2月5日自澳門入境台中機場違規攜帶豬肉乾(來伊份，產地不明)遭查獲並裁罰20萬元，因未繳納罰鍰已拒絕入境。

▲▼防檢局在從越南入境的旅客三明治中豬肉驗出非洲豬瘟病毒。另外，也有兩件大陸豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒。（圖／防檢局提供）

▲▼今兩件大陸豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒。（圖／防檢局提供）

▲▼防檢局在從越南入境的旅客三明治中豬肉驗出非洲豬瘟病毒。另外，也有兩件大陸豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒。（圖／防檢局提供）

因應非洲豬瘟邊境管制，農委會從去年8月27日開始採樣檢測民眾違規攜帶入台的肉製品，到今年2月初，驗出含有非洲豬瘟病毒的肉品共20件，全部來自大陸。而這次從越南肉品驗出非洲豬瘟病毒，但根據了解，越南並非通報感染非洲豬瘟的國家。

▲▼旅客所攜帶入境的大陸豬肉品驗出非洲豬瘟病毒案例，在1月達到高峰。（圖／翻攝「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」直播）

▲防檢局強調，旅客旅遊返國都不要違規攜帶肉品入境，以免受罰，也可避免引入疫病風險。。（圖／翻攝「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」直播）

防檢局強調，旅客攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高，提醒民眾出國旅遊返國及來台探親的親友，都不要違規攜帶肉品入境，以免受罰，也可避免引入疫病風險。

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關鍵字：豬瘟疫情,防檢局,防疫,檢疫豬,非洲豬瘟,豬瘟

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