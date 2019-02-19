陸兩部門要求：豬肉製品生產企業進一步做好豬瘟防控

▲ 大陸兩部門要求企業立即追溯豬肉原料來源。（示意圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

大陸國家市場監管總局18日指出，針對媒體報導水餃等豬肉製品檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性問題，大陸國家市場監管總局、農業農村部已要求企業立即追溯豬肉原料來源，並對豬肉製品進行了處置。

▼大陸兩部門要求豬肉製品生產企業加強豬瘟疫情控管。（圖／大陸國家市場監管總局）



據《新華社》報導，目前大陸兩部門已經派出聯合督察組，調查核實相關情況，要求豬肉製品生產企業進一步加強對豬肉原料的管控，落實檢驗檢疫票證查驗規定，完善非洲豬瘟檢測和覆核制度，防止染疫豬肉原料進入食品加工環節。

大陸兩部門也要求各地全面落實防控責任，強化防控措施，規範信息報告和發布，對不按要求履行防控責任的企業，一旦發現將嚴厲查處；此外，展開豬肉製品病毒核酸檢測，可為防控溯源工作提供有效線索。

▲新任海巡署長「陳國恩」將把防範豬瘟列為重點工作。（圖／中央社）



此外，新任海巡署長陳國恩19日也指出，將把防範非洲豬瘟列為當前重點工作，海巡署將秉承著「最嚴謹的態度、最高的標準、寧可多做不可少做、長期作戰準備」的四大原則，務必做到滴水不漏，「以維護國民健康和國家經濟穩定」。