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924頭生豬死！廣西北海再爆非洲豬瘟疫情　官方已封鎖2疫區

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▲非洲豬瘟疫情在大陸持續擴散，已傳出第5起疫情。（圖／路透社）

▲廣西北海市銀海區19日傳出非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情在大陸延燒，湖南省永州市8日爆發疫情，共有270頭生豬發病；時隔不到2周，廣西北海市銀海區今（19）日再傳出新疫情，共有1629頭生豬發病，924頭死亡。 廣西北海市銀海區人民政府18日也發布封鎖非洲豬瘟疫區的命令，即日起將對2疫區進行封鎖。

據大陸農業農村部官網資料顯示，農業農村部在2月18日接到中國動物疫病預防控制中心報告，中國動物衛生與流行病學中心確診，北海市銀海區兩個養殖小區發生非洲豬瘟疫情。截至目前，上述2個養殖小區共存欄生豬23555頭，發病1629頭，死亡924頭。

▲非洲豬瘟疫情在大陸蔓延。（圖／路透社）

▲廣西北海市銀海區已對2疫區進行封鎖。圖為示意圖，非該疫區豬隻。（圖／路透社）

疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

雖然非洲豬瘟疫情在大陸已有減緩的趨勢，但當局仍不敢掉以輕心。廣西北海市銀海區人民政府18日晚間發布封鎖非洲豬瘟疫區的命令表示，即日起對2個疫區進行封鎖，當地今天已開始展開對疫區存欄生豬進行撲殺。

▲北海市銀海區已封鎖疫區。（圖／翻攝自中新社）

▲北海市銀海區已封鎖疫區。（圖／翻攝自中新社）

《封鎖令》指出，福成鎮葉開養殖小區與平陽鎮紅谷養殖小區發生非洲豬瘟疫情，為迅速控制撲滅疫情，阻止疫情蔓延，立即啟動應急處置預案。即日起對疫區實行封鎖，封鎖範圍有兩處，分別是以福成鎮葉開養殖小區為疫點，由疫點邊緣向外延伸3公里的區域；另一處為以平陽鎮紅谷養殖小區為疫點，由疫點邊緣向外延伸3公里的區域。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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