國產車擊落愛車賓利！醫美CEO暴走揮拳　打卡嗆警：一輩子買不起

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社會中心／綜合報導

新北市中和大年初三（7日）晚間發生一起車禍，一輛國產車因疲勞駕駛跨越雙黃線，撞上對向車道的千萬賓利，導致賓利嚴重毀損；肇事的國產車黃姓駕駛控訴，他當下第一時間已經致歉，但賓利車主卻怒氣沖沖飆罵，甚至還兩度揮拳、踹肚。事後這位賓利車主的身分也曝光，是台北東區知名醫美診所CEO黃捷；針對這起車禍，黃捷還在臉書打卡痛罵員警，「現在警察是有仇富情結嗎？我他媽的就是嗆你們這些警察當一輩子都買不起！」

▲黃捷所駕駛的千萬賓利遭撞毀，爆氣痛毆肇事駕駛、打卡嗆警。（圖／東森新聞）

這起車禍就發生在大年初三，當時黃姓男子駕車行經中和路段準備返家，但卻因精神不濟跨越雙黃線逆向，撞上黃捷所駕駛的千萬賓利。「他連續打了我幾拳，在警員的面前直接踹我肚子，還問我賠不賠得起、怎麼開車的？」挨打的黃男控訴，黃捷下車後脾氣相當火爆，一開口就狂飆髒話，接著還兩度掄拳毆打，事後警方到場處理時，黃捷怒氣仍然未消，不顧警方在場，仍是繼續揮拳、踹腳打人。

▲黃捷揮拳、踹肚的暴力行徑全被監視器拍下。（圖／東森新聞）

「我一時沒有注意，真的很對不起！」面對鏡頭，肇事的黃姓駕駛深深一鞠躬表示歉意，雖然是自己有錯在先，但對於黃捷的粗暴舉動仍無法釋懷；肇事黃男的姊姊表示，由於父親兩度中風，自己也失業，家中經濟頓失來源，弟弟為了扛起家計，一人兼職打2份工，不但在賣場上班，閒暇之餘還擔任外送員，實在是因過於疲累，當天開車時才會恍神肇禍。

▲黃姓駕駛現身控訴黃捷施暴，並表示已提告傷害。（圖／東森新聞）

這位火爆的賓利車主，正是台北東區醫美診所的CEO黃捷，愛車成癡的他，不但第一時間動粗痛毆肇事駕駛，甚至事後還在臉書打卡PO文痛批員警，「X！現在的警察是有仇富情結嗎？老子大過年的被逆向車撞翻一圈，結果你他媽不先看清楚，竟問我是怎麼開車的？」

黃捷痛批，在警方了解事故經過、肇責歸屬後，竟然還向他說「那只能算你倒楣！」氣得黃捷飆罵「操你媽的，大過年的你在跟我講什麼雞巴話？然後一直問我拖車什麼時候到，X！你們以為我的車是他媽的撞我的國產車嗎？什麼拖車都可以拖嗎？你們警察一直催，是催三小？我只不過請你們看清楚一下我的車是什麼牌子，竟然回我不知道、也不想知道？老子繳了一堆稅金養你們這些人，過年還被你們嗆，是怎樣？我他媽的就是嗆你們這些警察當一輩子都買不起，怎樣？老子不能像你們一樣過得這麼爽，就有薪水領！」

▲黃捷在臉書打卡嗆警，「你們當一輩子都買不起」。（圖／東森新聞）

在這起事故鬧上新聞版面後，黃捷將臉書PO文刪除，並婉拒受訪，僅在臉書上表示「不敢面對自己犯錯的人太多了，人犯錯沒關係，但不敢面對，那就會讓人覺得不開心了；當受傷害的人不開心的時候，只能把不開心還給對方了！」目前挨打的黃男已經驗傷、並提告傷害，後續警方將依法辦理。

▲黃捷2016年時曾因愛車遭外國人「尿進加油孔」而鬧上新聞版面。（圖／東森新聞）