父母要他找外配！台男娶越籍妻「賭這麼大是對的」　864分析文：真的很幸福

▲許多台灣男性會娶越南女子當另一半。（示意圖／pexels／非本文當事人）

網搜小組／綜合報導

日前有網友在PTT發文，說父母希望他趕快結婚，如果台灣找不到適合女生，可以娶越南女生，他也決定要跑一趟河內找越女談戀愛，忍不住問鄉民「父母要我娶越南新娘該怎麼辦？」貼文釣出另一位娶越南老婆的鄉民分析，大呼和越女結婚真的很幸福，雖然認識3個月就結婚算蠻衝動，但「當初賭這麼大是對的」。

這位網友在PTT的Gossiping板上回文「[問卦] 父母要我娶越南新娘該怎麼辦？」他首先提醒，想娶越女的話「管道很重要」，「想娶越女的男生都該明白一件事，仲介會找到的越女，大多是為了改善家中經濟條件才想找仲介嫁外國人」；不管是越女還是台女，想吸引女生的條件無非「幽默風趣、長相帥、歌聲美、溫柔體貼之類的」。

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▲原PO娶了越南女子為妻。（示意圖／Pexels）

接著他貼出成為越南女婿要注意的6點，也讓大家瞭解認識越女的個性、家庭觀念、對感情看法及外表。

一、越女因生活水平不如台女，因此她們很容易因為小事物就很開心覺得幸福，例如：手機吊飾、一起吃路邊攤、月經來時煮個黑糖薑茶。這些看似對大多數台女來說只是基本技能，對越女卻已經是超高級的幸福。

二、越女生活環境刻苦，再加上傳統女性家庭觀念，造就她們認為家事是女生的專責，從小就學會煮飯、打掃、洗衣，這些在台灣不一定是女生的事，但是會煮飯的女生絕對大加分，台男至少要會洗碗也已經讓越女覺得貼心，現代不少台男還會煮飯、家事等等，更能夠與越女相輔相成。

三、在越南連賺錢都變成女生的責任，造成母性很強。原PO在越南待了三年，每個月只有發薪的那幾天，下班時間廠外會排滿老公、男朋友來接人下班，看起來很貼心，但其實這些男的是在等著帶女人們去atm領錢給他們花。相較之下，台男真的優秀多了，因此娶越女當老婆，也會感到老婆剽悍的天性support很夠。

▲原PO直呼，他和越南籍妻子現在很幸福。（示意圖／Pixabay）

四、越女以夫為天，越愛你越兇，自己認識交往結婚的朋友，都過的非常恩愛幸福，反倒是臉書社團用買的，常常看到po文說花大錢買來的老婆跑了、做黑的、勒索要錢等等，只能說……買賣婚姻前要評估風險，婚姻買賣市場有賺有賠，但大多數是賠慘。

五、外表來說，越女皮膚有黑有白，但優質的大多都在越南國內，五官也比台女立體；個性來分析，愛恨分明，喜歡你就會很明顯不ㄍㄟ掰，不會想跟你玩心理猜猜看，所以交往起來很舒服。

六、越女普遍結婚年齡約在25歲，她們都很喜歡小孩，所以大部份越女就算產後身材走樣，都想生很多孩子，不用太擔心老婆不願意有愛的結晶或者要到老婆玩夠了再生，但也不是絕對啦！就是多數現象。

最後他補充，他剛到越南認識公司的越女，認識約3個月就在一起，交往約3個月就決定要結婚，算是蠻衝動的，「結婚到現在快3年事實證明當初賭這麼大是對的，真的很幸福，小孩也快3歲了」。

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