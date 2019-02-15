王金平拚2020考慮美國、大陸行　談九二共識：現在講這沒用

▲王金平。（圖／記者黃克翔攝）



政治中心／綜合報導

前立法院長王金平將於3月初宣布參選2020，面對國民黨內其他藍太陽們將陸續訪美，他也在14日晚間透露，「美國智庫一直在為他安排訪美行」，也會考慮造訪中國大陸。至於王金平對九二共識的看法，他則保守表示「即使國民黨對九二共識看法也有不同，現在講這沒用」。

前新北市長朱立倫14日展開訪美行，國民黨主席吳敦義也曾表示將在3月立委補選結束後訪美。面對藍太陽們為拚2020總統大選紛紛赴美，王金平在高雄參加台灣加工出口區電機電子同業公會等聯合新春晚會受訪時表示，「他一直在考量訪問大陸，連美國也在考量，美國的智庫一直在為他安排」，並傳出前美國在台協會理事主席卜睿哲樂意邀請王金平到美國東岸作客。

王金平被問及對九二共識的看法，他表示，兩岸、國內兩大黨、國民黨內對於九二共識都沒有共同的立場與意見，對九二共識的講法都不同，他表示，「今天提出來的話，也有很多人會反對，所以等到真正有執政權力的時候，再開始整合國內的意見。」

王金平強調，他到現在都沒有對九二共識發表肯定的立場，他的立場就是國內先取得共識，語帶保留。至於如何取得共識？他說，「邀請各界一起商量出一個結果，才有定論，以這個立場與定論，再去跟中國談判」。

針對國民黨內爭論總統初選提名辦法要採用全民調還是納入部分黨員投票，王金平表示，他尊重黨的意見，至於哪一種民調對他比較有利？他表示「樣樣都適合，樣樣都接受。」