　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／王金平：國危須立長君　吳敦義：我準備了30年

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

面對2020總統大選，國民黨內太陽互爭，目前檯面上包括黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫及前立法院長王金平皆有意挑戰大位。其中，年紀最大的王金平對於外界質疑，簡單以紙筆寫下12字「國危須立長君，惡戰須用拙將」回應。而國民黨主席吳敦義14日針對「是否參選2020總統大選」，他表示自己一生有30、40年，都在為台灣的未來努力，若論準備時間，應該他是最長、也最周到的。對此，前立法院長王金平回應，「對我而言，我也準備齊全」，對於黨內初選制度，他認為只要黨中央決定，他就接受。對此議題，《雲端最前線》15日邀請台北市議員鍾小平、台北市議員徐巧芯、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討國民黨內2020初選競爭。

▲▼王金平。（圖／記者黃克翔攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者黃克翔攝）

王金平預計3月就會正式宣布參選總統，據指出，王金平早在去年11月跟一位台灣企業領導人見面時，就被詢問是否要選總統，另也有人提出年紀會不會遭做文章，當時王金平拿出紙和筆，寫下12個字回應現場所有人，「國危須立長君，惡戰須用拙將」，強調國家危難時，就需要有經驗的領導人主政，而現場的企業家也都表示認同。王金平13日接受專訪時也表示，現階段總統副手人選還沒考慮，一切會等到提名後。

而國民黨主席吳敦義14日針對「是否參選2020總統大選」，他表示自己一生有30、40年，都在為台灣的未來努力，若論準備時間，應該他是最長、也最周到的。國民黨主席吳敦義也表示「候選人」應為黨主席，並說現在還不知道智庫究竟會不會提出這個決議，誰當選黨的總統候選人，誰就應該擔任黨主席，他覺得這個目標也非不好的事。

此外，國民黨2020總統提名機制遲無定論，挺吳派支持黨員投票，但不少挺朱派則支持全民調。國民黨主席吳敦義14日下午表示，憑什麼剝削繳黨費的眾多黨員，竟然不能參與國民黨提名候選人選擇？而是由區區1068人的民調決定，把黨員置之於何地！據轉述，國民黨中常會13日討論過程，有多位中常委主張，既然總統候選人要代表國民黨參選，初選一定要有一定比例黨員投票，讓全民調「採取的可能性是微乎其微」。

▼國民黨主席吳敦義。（圖／記者羅婉庭攝）

▲吳敦義下午出席立法行政研討會。（圖／記者羅婉庭攝）

而關於最近朱王隔空交火，造成黨內鬥爭紛紛擾擾。國民黨主席吳敦義14日反駁，「沒有紛紛擾擾啊，你指出我哪項紛紛擾擾，沒有嘛！」，隨後又說，初選難免，有些有意願參選的人會把陳年的往事提出來，「是哪兩位我不必講」，是正常的競爭，有時候也會回顧一下往事。《雲端最前線》15日邀請台北市議員鍾小平、台北市議員徐巧芯、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討國民黨內2020初選競爭。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
刮刮樂超狂玩法！刮1秒就遞給店員…「嗶」5000直接入袋
館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」合約全是天王級
人妻搭小王車　綠帽夫「趴引擎蓋」求她回家！遭甩開摔死

關鍵字：雲端最前線,直播,ET直播,國民黨,2020初選,王金平,吳敦義,朱立倫

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王金平12字「長君論」霸氣回應年紀問題　手寫照曝光

2020總統初選機制　國民黨：全民調可能性微乎其微

吳敦義準備30年「為台努力」　王金平：我也準備齊全

再出招！總統候選人應為黨主席？吳敦義不排除修黨章

全力駁斥全民調　吳敦義：把繳黨費的黨員置之於何地！

2020初選吳不排除「全黨員制」　王金平疑惑：不是3、7比嗎？

國民黨總統初選吵不完　學者：問題之大超過一般人的想像

王金平拚2020考慮美國、大陸行　談九二共識：現在講這沒用

初選時程馬英九挺吳敦義　子弟兵徐巧芯唱反調：盡快訂

2020總統未開戰「先內鬥」　吳敦義開酸：是哪兩位我不必講

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

「學人精無誤！」王世堅嗆柯文哲：與2011年馬英九說同樣廢話

罷工落幕　林佳龍：目前未討論華航民營化

新北安置所性侵案頻傳！5童遭摸生殖器猥褻　監委促改進

吳敦義拋2020初選全黨員投票　嗆全民調「1068人決定很奇怪」

逛逢甲夜市體驗攤販經濟　柯文哲：每個地方都去看看

師撫胸摸下體「約同居試用2個月」卻判性騷不成立　監院糾正海大

李文輝來台限制台北活動　柯文哲：某種程度上兩岸還在出招

蘇貞昌施政報告有新招　臉書「超專業」直播被讚翻

華航罷工「誰負責」？蘇貞昌允諾：事後一定會檢討

可以學習韓國瑜哪一點？柯文哲：他比較溫暖

崔振赫被消失！　《皇后的品格》變鬧劇：他不演結局

楊丞琳難得放閃「李榮浩」！　網友畫面一片白：眼神說明一切❤

佛茲認為去魔術像重生　有傷病卻從未失去信心

想和看護共浴　四肢無力男病患竟「強抱襲胸」

中華電信嗆完「別惹我」　遠傳、台灣大推311、299吃到飽

不給錢就發緊急命令！共和黨鬧分裂…議員批川普：壞榜樣

超過一甲子！台南在地人激推小吃　必嘗火城麵、九母魚酥

救救勞保火坑中的年輕人！　馬凱：應重新建立一套新制

翟天臨涉博士論文抄襲　大陸教育部：對學術不端堅持零容忍態度

情人節送老婆「花圈」　網驚：這位仁兄還活著嗎？本人現身回應

長裙妹「螃蟹跑法」趕公車險遭撞 誇張斜切惹網怒：過完年趕投胎？

政治熱門新聞

立委缺席薪水沒收　黃國昌喊帥

憲兵把女友打成豬頭　又酒後大鬧..

行銷高雄奇招！韓國瑜推算命觀光

華航7天罷工落幕！蔡英文：廉價..

高雄有面子　任達華免費代言醫療..

快訊／高俊明牧師辭世　享壽90..

Google洩密！嚴德發：修法..

華航160小時罷工落幕！蘇貞昌..

影／為何「新郎不是王金平」？ ..

被陸委會善意提醒　韓國瑜：莫念..

李明賢嗆謝欣霓：最後淪為被認證..

丁守中結婚照　網讚：比偶像還帥

陳師孟：扁說沒追到「黑手」不需..

更多熱門

相關新聞

影／為何「新郎不是王金平」？ 洪秀柱爆：因為馬

前國民黨主席洪秀柱15日表示，她很確定前國民黨黨主席朱立倫當時「打死不想選總統」。對於已經表態參選的前立法院長王金平日前拋出換柱後新郎不是他一事，洪秀柱認為應該是因為馬英九才沒讓王金平上陣，她相信朱立倫有徵召王金平。

藍營總統初選　學者：需超凡智慧

王金平考慮訪美　保守談九二共識

蔡英文回應韓國瑜　孫大千：說廢話

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

Nina老公是《大學生》曾小新！

小模西門町Free Hug　上空全放送

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

陳意涵產後5天曝公車站自拍

國產車擊落賓利！醫美CEO暴走嗆警

她19歲第一次太緊張！私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

丫頭喝醉被拉進包廂：喝贏我一人一萬

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面