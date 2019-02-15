雲端最前線／王金平：國危須立長君　吳敦義：我準備了30年

新聞節目中心／綜合報導

面對2020總統大選，國民黨內太陽互爭，目前檯面上包括黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫及前立法院長王金平皆有意挑戰大位。其中，年紀最大的王金平對於外界質疑，簡單以紙筆寫下12字「國危須立長君，惡戰須用拙將」回應。而國民黨主席吳敦義14日針對「是否參選2020總統大選」，他表示自己一生有30、40年，都在為台灣的未來努力，若論準備時間，應該他是最長、也最周到的。對此，前立法院長王金平回應，「對我而言，我也準備齊全」，對於黨內初選制度，他認為只要黨中央決定，他就接受。對此議題，《雲端最前線》15日邀請台北市議員鍾小平、台北市議員徐巧芯、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討國民黨內2020初選競爭。

▲前立法院長王金平。（圖／記者黃克翔攝）

王金平預計3月就會正式宣布參選總統，據指出，王金平早在去年11月跟一位台灣企業領導人見面時，就被詢問是否要選總統，另也有人提出年紀會不會遭做文章，當時王金平拿出紙和筆，寫下12個字回應現場所有人，「國危須立長君，惡戰須用拙將」，強調國家危難時，就需要有經驗的領導人主政，而現場的企業家也都表示認同。王金平13日接受專訪時也表示，現階段總統副手人選還沒考慮，一切會等到提名後。

而國民黨主席吳敦義14日針對「是否參選2020總統大選」，他表示自己一生有30、40年，都在為台灣的未來努力，若論準備時間，應該他是最長、也最周到的。國民黨主席吳敦義也表示「候選人」應為黨主席，並說現在還不知道智庫究竟會不會提出這個決議，誰當選黨的總統候選人，誰就應該擔任黨主席，他覺得這個目標也非不好的事。

此外，國民黨2020總統提名機制遲無定論，挺吳派支持黨員投票，但不少挺朱派則支持全民調。國民黨主席吳敦義14日下午表示，憑什麼剝削繳黨費的眾多黨員，竟然不能參與國民黨提名候選人選擇？而是由區區1068人的民調決定，把黨員置之於何地！據轉述，國民黨中常會13日討論過程，有多位中常委主張，既然總統候選人要代表國民黨參選，初選一定要有一定比例黨員投票，讓全民調「採取的可能性是微乎其微」。

▼國民黨主席吳敦義。（圖／記者羅婉庭攝）

而關於最近朱王隔空交火，造成黨內鬥爭紛紛擾擾。國民黨主席吳敦義14日反駁，「沒有紛紛擾擾啊，你指出我哪項紛紛擾擾，沒有嘛！」，隨後又說，初選難免，有些有意願參選的人會把陳年的往事提出來，「是哪兩位我不必講」，是正常的競爭，有時候也會回顧一下往事。《雲端最前線》15日邀請台北市議員鍾小平、台北市議員徐巧芯、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討國民黨內2020初選競爭。

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