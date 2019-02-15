吳敦義憂全民調會再發生「換柱」　洪秀柱：這是不對的

▲洪秀柱接受《POP撞新聞》黃暐瀚專訪。（圖／POP提供）

記者羅婉庭／台北報導

前國民黨主席洪秀柱15日接受廣播專訪，對於國民黨主席吳敦義一再強調初選採全民調將遭政黨偷襲灌票，她回應，不用擔心民進黨灌票，「現在藍、綠選民都很少，是中間選民增加了」；洪秀柱反批，「有人說」她當年民調就是被灌水，才造成換柱這麼淒慘狀況，「這是不對的」。

洪秀柱指出，國民黨現在有人提議美式初選，路上問會幾個人知道，而且美國狀況跟我們不一樣，很多外國的東西跑到台灣來弄全部走樣了。

洪秀柱也問，這次縣市長提名很多縣市用全民調，台中市長盧秀燕初選只贏立委江啟臣0.6%，「難道也被灌票不適合選？應該換掉？不是這樣嘛」。她說，現在還有人說換柱也是初選的機制，「那不就完蛋了，以後隨時都能換」。

洪秀柱表示，對於國民黨當前因總統提名產生的紛擾非常擔憂、難過，現在社會開始對國民黨不耐煩，覺得還在吵什麼，火大了，投不下民進黨，也不想投國民黨，隨便你怎麼搞，這不是跟當年不投國民黨狀況一樣。

對於吳敦義去年九合一大勝，洪秀柱表示，國民黨去年大贏是因「討厭民進黨」成最大黨，還拜韓流之賜帶動地方選情局勢，不是真正國民黨贏，人民對國民黨勝選15縣市市政考核也會很嚴苛，可能影響2020選舉，認明年選舉一定大有斬獲過於樂觀。