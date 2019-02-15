「吳敦義不選、挺王金平」 2020吳王結盟進逼朱立倫？

▲國民黨四個太陽同場出席國民黨新春團拜。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導



國民黨4顆太陽被視為將競逐2020年總統提名，據報導，與高雄市長韓國瑜友好的前立法院長王金平已整軍完畢，整合藍軍跨派系，並與國民黨主席吳敦義結盟對抗新北市前市長朱立倫，甚至傳出「吳不選挺王」。

《風傳媒》報導，吳敦義日前拋出「只要有優秀人選就未必參選」，加上吳敦義與王金平近期在初選時程與制度的戰場上口徑一致，吳、王與朱立倫的「儘快決定」與「全民調」不同調，地方上傳出「吳不選挺王」的「吳王結盟」傳言。

據報導，國民黨4個太陽從第一階段的「挺吳」與「反吳」之爭，經過一段時間的發酵與演進，逐漸步上第二階段的「挺朱」與「非朱」的勢力整合，因此，「吳王結盟」的傳言不脛而走。

報導說，「換柱」事件近期因王金平一句「新郎不是我」掀波，據了解，朱立倫修補與前國民黨主席洪秀柱的關係，部分洪系子弟兵轉向「挺朱」，也有人因黨主席之爭的宿怨而「反吳」。

據報導，王金平也爭取洪秀柱的支持與詢問意見，洪秀柱表明她對朱立倫與王金平都沒意見，唯獨沒談及吳敦義。報導引述近洪人士看法指出，洪秀柱會在朱、王兩人之中保持等距，兄弟登山誰出線就挺誰。

此外，民進黨前主席許信良日前接受媒體專訪也說，國民黨會支持吳敦義，因為他在這次選舉中立下大功，提名韓國瑜參選高雄市長，使韓國瑜順利當選高雄市長，而黨內文化也會回饋於吳敦義；加上吳敦義現在主導國民黨的政局，因此「我的看法是國民黨根本不會初選」，且王金平志不在總統，會回去立法院當院長，使「吳王合作」，一個選總統，一個選立法院長。