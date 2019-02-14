人妻提早請假準備日本家庭旅遊　老闆行前反悔嗆：那是妳的事

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一名人夫13日在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，妻子原本很期待去日本玩，也預先告知老闆月底要請假3天出國，當時獲得的答覆是「到時候再請假就好」，沒想到等到真的要請時卻又不准，「我覺得不要做了，但老婆想在公司繼續學東西。如果是你們的話，會怎麼抉擇呢？」

▲原PO計畫要和妻子、姪子女們到日本旅遊，卻卡在請假問題無法前往。（示意圖／記者蔡玟君攝，與本文當事人無關）

原PO提到，妻子上班的公司沒有特休，薪水也是領最低工資，原本和姪女和姪子計畫要一起去日本家庭旅遊，於是提前告知月底要請3天假，老闆當下雖然答應，現在卻又不准，「我老婆提議看能否加班補時數，公司也不肯，結果機票、住宿和相關的旅遊用品錢都花了，卻被告知『那是妳的事情』，真的很無言。」

由於原PO覺得妻子的公司福利不好，乾脆趁這次的經驗勸說辭職，免得以後臨時有狀況要請假又被刁難，但妻子認為現在找工作很難，去年9月好不容易才錄取，沒特休也沒關係，上班也有東西可以學，兩人意見相左實在很苦惱，這才決定PO上網尋求大家的意見，「如果是你們的話，會怎麼抉擇呢？」

▲原PO勸妻子離職，但兩人意見不同。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

大部分的網友看完整篇文章都力挺原PO，並留言附和，「換工作吧，陪伴小孩子是一件很重要的事」、「薪水比服務業的正職還低，那麼會占便宜的公司不可能學到什麼」、「離職加檢舉啦」。

而原PO看到網友們的回覆也感動表示，「謝謝大家給的答案，回覆太快了留言都失敗，無法每個都回答。回憶真的是無法買到的。」