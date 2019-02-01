魏應充整合需求拚出120噸大訂單　雲林美生菜封櫃啟航外銷

▲雲林縣政府與四大公司合作，透過產地直採方式，將最新鮮最好的美生菜直接供應給中國的全家、德克士等超過5千家門店使用。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

「雲林美生菜外銷啟航，正式封櫃！」滿載美生菜的40呎貨櫃，由雲林縣長張麗善、麥寮農會總幹事許浚杰、麥寮果菜生產合作社主席郭進展、金色大地總經理呂政璋、德克士執行長邵信謀、全家執行長林建宏、真臻鮮總經理賴兆國，以及集團董事長魏應充等人共同封櫃，象徵雲林農特產品外銷又跨進一大步。



▲雲林美生菜封櫃啟航外銷，直送中國5000家門店。（圖／記者吳杰澄攝）

「我們總共要出口10個貨櫃，這次首航到中國大陸去，也得到中國大陸那邊的批文。」雲林縣長張麗善指出，近期已進入美生菜的量產時期，而雲林美生菜產量就占近全國80%以上，其中又以麥寮美生菜村品質尤佳，然而好的農產品更需要消費者的支持。



▲雲林美生菜產量占近全國80%，其中又以麥寮美生菜村品質尤佳。（圖／記者吳杰澄攝）

繼行銷水林地瓜後，雲林縣政府再度與金色大地、真臻鮮、德克士以及全家四大公司合作，透過產地直採方式，將台灣最好的美生菜直接供應至中國的全家、德克士等超過5000家門店使用，讓當地的消費者能品嚐到最新鮮及時令的美味。金色大地總經理呂政璋說：「一個貨櫃有12噸，然後10個貨櫃120噸，其實整個德克士跟全家，一年銷售的美生菜，至少要300個貨櫃，我們會調節性地跟台灣買一些，因為如果我們買太多，台灣市場反而會上漲，這樣對台灣市場也不太好。」



▲全家、德克士聯手產地直採台灣美生菜120公噸。（圖／記者吳杰澄攝）

「農民種做真辛苦，所以我今天呷農民賢拜站做伙！下一步計劃把柳丁外銷到大陸，這是我們未來要推動的工作，我想縣政府跟我們都有共同責任，為農民來付出、來打拚。」其實促成台灣美生菜再次出口中國的最大推手就是魏應充，他指稱希望透過出口的調節，避免菜金菜土且能止跌回升，並且穩定市場價格，讓農民有錢賺。



▲台灣美生菜外銷上海，幕後最大推手是魏應充。（圖／記者吳杰澄攝）

記者會上魏應充也向農民表達最大敬意，並表示將以己之力，整合資源，全力行銷台灣，持續為農民、為台灣做出貢獻。