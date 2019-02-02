眼睛嘴巴都吃冰！「SCOOPS!冰淇淋特展」讓你一路甜進心坎裡



▲今年寒假登場的「SCOOPS！冰淇淋特展」準備了5大繽紛展區，不但能拍出夢幻美照，還能嚐點甜頭，讓你眼睛嘴巴都大吃冰淇淋！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

網美們快準備好你的相機！今年寒假登場的「SCOOPS！冰淇淋特展」為你準備了5大繽紛展區，有甜到炸的冰品裝置藝術，讓你拍出夢幻美照，還有互動遊戲與試吃實驗，讓你嚐點甜頭，視覺味覺一次滿足！不論你是粉嫩控、甜點控或螞蟻人，都會少女心滿滿滿、滿到溢出來！



▲「SCOOPS！冰淇淋特展」有5大繽紛展區，讓你視覺味覺一次滿足！（圖／記者吳杰澄攝）

至於五大展區，各有什麼亮點？ETtoday記者帶你一塊兒來看看。

第一站：花瓣甜筒隧道

通道內層層螺旋、漸漸內縮的設計，讓人彷彿走進縮小隧道，又似踏入愛麗絲夢遊仙境的洞穴，準備開啟一趟奇幻旅程，但小心了！水藍色空間搭配線型燈，夢幻又時尚，可別一拍上癮，走不出來！



▲花瓣甜筒隧道，讓人彷彿走進縮小隧道。（圖／記者吳杰澄攝）

第二站：冰淇淋萬應室

就像施了魔法般，所有冰淇淋都變成了可愛展件！有放大好幾10倍、3公尺高的「粉紅剉冰機」，站在出冰口下，能接受浪漫”泡泡”洗禮，內建的風扇更幫你營造飄逸感，輕鬆拍出Pro級美照；另一邊則是頭頂冰淇淋甜筒、萌到犯規的「獨角獸旋轉木馬」，不但能乘坐，還會真的旋轉，令人童心大爆發！還有「夾冰淇淋機」、「南瓜馬車」等粉系展件，同樣甜到不行、讓你拍拍拍不停！



▲「冰淇淋萬應室」甜到不行，讓人拍拍拍不停。（圖／記者吳杰澄攝）

第三站：冰淇淋沙龍區

集結冰淇淋、冰棒、冰淇淋餅乾、霜淇淋以及聖代五種冰品元素，各自展現其特色與外型美學。想要化身霜淇淋小販、坐上馬卡龍鞦韆，通通不是夢！也可以穿梭於「冰淇淋鏡廳」，透過鏡面反射，只要找對角度，就能拍出與上千個冰淇淋為伍的視覺效果，絕對是網美必拍！



▲「冰淇淋沙龍區」集結冰淇淋、冰棒、冰淇淋餅乾、霜淇淋以及聖代五種冰品元素。（圖／記者吳杰澄攝）

第四站：冰淇淋夜光區

來到這處暗色調的展區，別忘了領取螢光圈試試身手！只要套住發光的冰淇淋物件，就能兌換限量的亮粉「螢光霜淇淋」，工作人員也特別說明它在紫光燈下會發光，是因為加入可食用螢光色素，用量符合規範，可以安心的吃！而且不只外型吸睛，它還是夢幻的棉花糖口味，讓你眼睛嘴巴都大吃冰淇淋！



▲來「冰淇淋夜光區」試手氣，套中發光物件就能兌換螢光霜淇淋。（圖／記者吳杰澄攝）

第五站：冰淇淋實驗室

有粉藍、粉紫、粉紅三種顏色的球代表三種口味，任選其一投入牆壁中的製冰機器後，不一會兒功夫，專屬於你的冰品就誕生在面前；邊逛、邊拍、邊吃冰，給你滿滿的幸福感，讓你一路甜進心坎！



▲「冰淇淋實驗室」讓你能自製專屬冰淇淋。（圖／記者吳杰澄攝）

值得一提的是，策展單位真的超貼心！在許多展件前，都有架設好網美必備的「環形燈」，讓你不用大包小包自備道具，只要有手機、相機，就能拍出質感美照。趕快趁著連假，帶上記憶卡和行動電源衝一波吧！洗版IG讓讚數飆升，就靠「SCOOPS！冰淇淋特展」了！