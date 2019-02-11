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新竹沒名字雞蛋糕　「自己裝自己找錢」不管何時買都要排隊　

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記者陳凱力／新竹報導

在新竹火車站附近有一家沒名字的雞蛋糕小攤，它承載著新竹人幾十年的情感，許多新竹高中生、大學生，假日在圓環附近逛街約會時，總會買上幾個雞蛋糕墊墊胃，能吃的小東西這麼多，但唯獨這家沒名字的雞蛋糕，不管什麼時候去，都要排隊等上一等才行！

▲新竹沒名字雞蛋糕　「自己裝自己找錢」不管何時買都要排　。（圖／記者陳凱力攝）

▲位於新竹火車站附近騎樓下的雞蛋糕攤位，因為雞蛋糕好吃又便宜，不管何時去買都需要排隊，也成為新竹人力推的銅板美食之一。（圖／記者陳凱力攝）

這家位於圓環附近的騎樓下的小攤，已經在這裡烤了25年左右的雞蛋糕了，攤子上只掛著一塊牌子「特製雞蛋糕 一個5元」由於雞蛋糕外觀像梅花，因此新竹人也稱它做「梅花雞蛋糕」，路邊小吃「便宜」是基本要求，1個5元的雞蛋糕，買幾個都行，老闆決不會因為你買一個或買一百個就對你大小眼，「好吃」那更是必備條件，光圓環附近，距離「梅花雞蛋糕」幾步距離之外就有幾間，但唯獨「梅花雞蛋糕」獲得一致好評。

「自己裝、自己找錢」是梅花雞蛋糕的特色之一，老闆一個人要顧三個烤爐，要盛裝麵糊、要分裝麵糊下去烤、接著一爐一爐翻面上色、還要挑起烤熟的雞蛋糕吹涼…彷彿人肉雞蛋糕製造機一樣，一步接一步，時間都掐得剛剛好，所以梅花雞蛋糕的客人都知道，告訴老闆要買幾個後，剩餘的就要「靠自己」，自己在電扇前插雞蛋糕裝袋、自己找錢、自己打包。

▲新竹沒名字雞蛋糕　「自己裝自己找錢」不管何時買都要排　。（圖／記者陳凱力攝）

▲由於老闆要不斷的製作雞蛋糕、倒麵糊、翻面，經常忙不過來，所以購買雞蛋糕的客人都有默契，自己找錢自己裝。（圖／記者陳凱力攝）

排隊的女學生說，「他的雞蛋糕特別好吃，剛烤起來皮有點微酥，蛋糕裡鬆軟，甜度剛剛好，很難形容，但是吃過一次就會知道它好吃在哪裡」，雞蛋糕好吃又便宜，但老闆的親切也讓顧客願意成為死忠，老闆說，「平常大概12點左右開始賣，假日早一點，大概9點多，但是賣完就打烊了」，ET today記者看見旁邊好幾大桶的麵糊，不禁好奇「賣完是幾點？」、老闆謙虛笑笑的說「大概5點左右就賣完了」，也印證了梅花雞蛋糕的威力。

▲新竹沒名字雞蛋糕　「自己裝自己找錢」不管何時買都要排　。（圖／記者陳凱力攝）

▲不管何時都要排的雞蛋糕，記者實際購買的時間為平日的早上十點左右，排隊時間大約為15到20分鐘。（圖／記者陳凱力攝，下同）

▲新竹沒名字雞蛋糕　「自己裝自己找錢」不管何時買都要排　。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹沒名字雞蛋糕　「自己裝自己找錢」不管何時買都要排　。（圖／記者陳凱力攝）

▲老客人說，「剛烤起來的雞蛋糕皮有點酥，蛋糕裡鬆軟，甜度剛剛好，很難形容，但是吃過一次就會知道它好吃在哪裡」。（圖／記者陳凱力攝，下同）

▲新竹沒名字雞蛋糕　「自己裝自己找錢」不管何時買都要排　。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹沒名字雞蛋糕　「自己裝自己找錢」不管何時買都要排　。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹沒名字雞蛋糕　「自己裝自己找錢」不管何時買都要排　。（圖／記者陳凱力攝）

▲客人們都有默契，口頭告訴老闆要幾個後「自己找錢、自己裝」，因為老闆一個人兩隻手要不斷的烤雞蛋糕非常忙碌。（圖／記者陳凱力攝）

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關鍵字：雞蛋糕,排隊,新竹,騎樓,梅花雞蛋糕

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