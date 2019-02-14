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邁出重生第一步　宜縣歷史建築林家古宅搭鋼棚架整修

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▲▼企業家的國產實業集團創辦人林燈家族的宜蘭員山鄉大三鬮林宅古厝，14日舉行古宅保護鋼棚架開工典禮，讓古宅邁出重生第一步。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲企業家的國產實業集團創辦人林燈家族的宜蘭員山鄉大三鬮林宅古厝，14日舉行古宅保護鋼棚架開工典禮，讓古宅邁出重生第一步。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

企業家的國產實業集團創辦人林燈家族的宜蘭員山鄉大三鬮的林宅古厝，已逾130年歷史，是宜蘭少有完整的傳統三合院建築，因年久失修，搖搖欲墜，縣府向中央爭取預算整修，14日舉行古宅保護鋼棚架開工典禮，要讓古厝重生並展現昔日風華。宜蘭縣長林姿妙對於林家昔日對地方的奉獻相當讚嘆，也說「一個地方的進步繁榮要看他的文化程度」，要「留住歷史留住記憶」。

▲▼企業家的國產實業集團創辦人林燈家族的宜蘭員山鄉大三鬮林宅古厝，14日舉行古宅保護鋼棚架開工典禮，讓古宅邁出重生第一步。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣政府表示，員山鄉大三鬮的林宅古厝樑柱遭白蟻蛀蝕，屋瓦殘破，搖搖欲墜，恐禁不起颱風再次侵襲，經與林家後代協商後，爭取到中央補助整修，14日舉行保護鋼棚動工。

大三鬮林氏族人由福建漳州南靖廟兜村，遷居至宜蘭二城，並在宜蘭開枝散葉，其中一派遷居大三鬮，整個家族在土地拓墾開發、招耕收租、企業經營方面均有所成就，員山鄉大三鬮林家古厝約建於1880年（光緒6年），是宜蘭縣境內最具規模之傳統三合院建築。

古厝為燕尾式屋頂，牆身上段為灰磚，下段為石塊，主屋內為傳統穿斗式屋架及井然有序之三間五架木構造，中庭外牆設有槍眼，具有防禦功能，林宅祖先將古厝建設成可容納鄰近居民，是周邊居民的防護中心，具有非常高的文化資產價值，於2001年登錄為宜縣歷史建築。

宜蘭縣政府指出，林宅古厝歷經近130多年，建物不敵自然的毀損，經與所有權人多次協調討論修復相關事宜，及向中央積極爭取修復經費。為保護歷史建築林宅古厝於修復前不再受風吹雨打損壞，因此針對建物外側搭建保護鋼棚架，經向中央爭取到保護棚架經費600多萬元，並分攤配合款100多萬元，預計於4月底完工。

大三鬮林宅古厝修復目前已經設計完成，修復工程估計需要將近6千萬元，其中縣府約需分攤配合款600萬元，工期將近2年，縣府將持續積極向中央爭取修復經費，並全力支持縣配合款，預計20120年施工、2021底完工。大三鬮林宅古厝將邁出重生第一步，林宅修復完成之後，將作為先民蓽路藍縷開拓蘭陽地區的最佳見證。

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關鍵字：員山鄉,大三鬮林宅古厝

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