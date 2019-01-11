年紀大的我都不要！性侵脫逃犯遭爆「少女控」　專挑14歲小女生

地方中心／宜蘭報導

因與14歲少女發生性行為入獄服刑的假釋犯潘俊皓，因屬高再犯風險族群，被電子腳鐐監控，不料在10日他竟剪下電子腳鐐從台東騎著偷來的機車到宜蘭員山找女網友夫妻，潘嫌表示，因為吃不到14歲的女友又被分手，才想到員山找人散心。

住在台東的男子潘俊皓（25歲）在2016年與14歲的未成年少女發生性行為遭警方逮補，經判決後在2018年6月假釋出獄，結果在10日下午在台東關山偷了1輛機車後隨即北上，並在花蓮大富火車站旁把電子腳鐐剪斷丟在草叢中。

▼潘男11日就在宜蘭員山女網友家的廚房打地鋪。（圖／地方中心翻攝）



一直到晚間7點抵達宜蘭員山鄉找「傳說對決」合作無間的女網友，不過該名女網友當時正在上班，一直到晚間11點才回電，潘男告訴女網友「我的錢包不見了，沒有油錢，可不可以讓我借住一晚」。

女網友覺得潘男相當可憐，就讓他在家打地鋪，不過要求他在11日凌晨就要離開，後來女網友與其丈夫、潘男就到宜蘭的中山公園喝酒聊天，當時潘男就告訴2人，想要吃14歲小女友吃不到，結果後來被分手。

▼潘男曾給女網友看摸小女友胸部的照片，凌晨時甚至拿出西瓜刀給女網友的丈夫看。（圖／地方中心翻攝）





當時女網友問：「為何要找這麼小的女生」，結果潘男竟回：「年紀大的我都不要」，後來女網友因還要上班所以先去睡覺，只剩女網友的丈夫以及潘男在打傳說對決的團戰。

打團戰期間的休息時間，潘男還向女網友的丈夫展示隨身攜帶的西瓜刀，甚至當時還把自己臉書大頭貼換成西瓜刀，2人一直打到早上10點多，女網友的丈夫要睡覺時才作罷。

結果在11點時許，刑事局與台東縣刑大、宜蘭縣刑大組成的專案小組就上門抓人，女網友接到通知返家才知道，原來潘男竟是拆下腳鐐的性侵假釋犯。

▼女網友知道潘男是性侵假釋犯時，嚇出一身冷汗。（圖／地方中心翻攝）





▼高再犯風險的性侵假釋犯潘俊皓，10日下午剪斷腳鐐，逃不到24小時就在宜蘭落網。（圖／記者柳名耕翻攝）

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