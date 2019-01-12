百名性罪犯全台趴趴走 這3人「放棄治療」列名頭號查捕目標

記者柳名耕／台北報導

台東縣在10日傳出1名受電子腳鐐監控的性侵假釋犯潘俊皓，心情不好剪斷電子腳鐐逃到宜蘭找網友，逃不到24小時就被大批警力在員山逮補，雖然在刑事局網站「通緝令追追追」還有4名性犯罪的通緝犯等待查緝，但在警方追捕的資料庫中，全台灣其實還有約100名左右的性犯罪通緝犯在逃。

性侵假釋犯潘俊皓（25歲）自2018年6月假釋出獄後，與1名14歲小女友交往，不料交往沒幾個月就分手，而潘男就在10日下午偷了1台機車騎到宜蘭找女網友夫婦散心，最後在11日上午11點時許落網。

▼刑事局的通緝令追追追在中午時有5名性犯罪通緝犯，不過在傍晚時已將潘俊浩（中）撤下專刊。（圖／記者柳名耕翻攝）



在潘男逃逸後，刑事局就在網站的「通緝令追追追」PO出查緝專案，讓民眾以及警察機關注意此人，而同樣在「重要緊急查緝專案」裡還有其他49人，絕大多數都是貪污、擄人勒贖、殺人、等重大犯罪，僅有4人是犯下強制性交或者違反性侵害防治法。

根據警方資料顯示，這4人中查緝時間最早的是林幹勤（59歲）犯下毒品、竊盜、性侵害防治法等罪嫌拒不到案被通緝，在2009年出境到大陸至今都還未歸國，警方研判林嫌已經不打算再回台灣。

其餘3人分別是黃健哲（41歲）、李傳智（65歲）、郭坤龍（55歲），3人都是因強制性交罪被通緝，不過全台灣並不是只有這3人因性犯罪沒到案。

根據警方追捕的資料顯示，目前全台的性犯罪包含強制性交、加重強制性交、趁機性交、強制猥褻、加重強制猥褻以及對未成年人性交猥褻等性犯罪，還沒被逮捕的人數約有100人上下，其中包含青少年間的妨害性自主。

▼扣除已經出境的林嫌（右下），其餘3嫌都是為向警方報到以及放棄治療又有反覆實施之餘的性犯罪通緝犯。（圖／記者柳名耕翻攝）



而被警方放上「重要緊急查緝專案」的4名嫌犯中，扣除掉出境的林嫌，其餘3人都是已經被社政機構判定有反覆實施、高危險，卻又無故未向警方報到、拒絕接受治療的嫌犯。

不過資深刑警也私下透露，通緝犯是否會被放上「重要緊急查緝專案」並沒有客觀的判斷條件，而是全看司法機關、各地警察機關或者主官管的認定，以公文向上簽呈，最後在網站上披露。

▼破壞電子腳鐐的性侵假釋犯潘俊浩已經被台東刑大帶回偵訊。（圖／記者柳名耕翻攝）



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