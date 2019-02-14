鄭文燦情人節PO「愛的早餐」　鄭運鵬：這種閃文我發不出來

▲鄭文燦情人節PO夫人為他準備愛的早餐。（圖／擷取自鄭文燦臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

西洋情人節的今天，早餐也充滿愛。桃園市長鄭文燦14日於臉書PO出老婆為他準備的「愛情早餐」，發文「老婆，在我心裡，妳永遠是最美的身影，是我最堅定的支持後盾，也是我溫暖幸福的泉源…」引發臉友紛紛留言。同黨籍立委鄭運鵬留言「這種閃文，我發不出來…」，前市議員范綱祥則留言，「來人啊～墨鏡，放閃惹？？」

鄭文燦在臉書po出的圖文，有老婆準備的早餐圖，內容寫著「妳親手準備的早餐，就是我工作打拚的力量來源，平淡而美好的滋味，就像我們一起牽手走過的地方、共度的日子，成為深邃美麗的回憶。」、「老婆，在我心裡，妳永遠是最美的身影，是我最堅定的支持後盾，也是我溫暖幸福的泉源。情人節快樂？」。

▲鄭文燦情人節PO夫人準備愛的早餐。（圖／擷取自鄭文燦臉書）

鄭文燦還進一步tag「全世界最美味的在這裡」、「只有我吃得到」。立委鄭運鵬則留言「這種閃文，我發不出來，我早上吃麥片就好，還不用老婆準備。」、「硬漢是沒在過節日的，情人節，該做的還是要做…」。

還有臉友留言：「市長，你早餐吃太多了！！」、「市長夫人貼心，市長真情流露“情人節”請大家要給市長今天多一點空檔時間，一年一次，跟大家一樣情人節快樂！」。