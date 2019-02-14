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網購迎「戰」情人節　潤滑劑擊敗保險套成最暢銷情趣單品

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17Life情人節熱銷榜發現，法國原裝Conceive Plus潤滑劑成為最暢銷情趣單品（圖／業者提供）

▲17Life觀察站上情人節熱銷商品排行榜，潤滑劑竟意外擊敗保險套成為最暢銷情趣單品。（圖／17Life提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今（2/14）是西洋情人節，除了吃大餐、送禮物，有的則是打算迎「戰」浪漫時光，因此帶動保險套等情趣商品銷售衝高，生活電商17Life觀察站上情人節熱銷排行榜發現，法國原裝Conceive Plus潤滑劑更擊敗岡本、杜蕾斯，成為最暢銷情趣單品，顯見男友們備戰激情之夜，也越來越體貼另一半。

針對情人節，多家電商業者有相關優惠，17Life推出「浪漫情人節 為愛而購」專區，票券現買現用，吃到飽、排餐、溫泉、旅遊、住宿、情侶贈品、甜點耍浪漫輕鬆一次到位，消費滿千輸入1314再現折100元；24H快速到貨部分，2/11～2/18天天登入領折價券，全站到貨免運費， 2/14～2/18再加碼快閃8折，消費滿2,088元，最高現折420。

momo購物網則表示，象徵浪漫情調的花禮向來是情人送禮的不敗首選，今年花禮買氣較去年同期成長約6成，其中以「花盒」與「乾燥花」為熱銷關鍵字；飾品類則以「PANDORA 潘朵拉」串飾最受青睞，即日起站上祭出閃耀璀璨串珠8折優惠。另外，指定精品下殺3折起，預算較高的消費者可參考精品包款、皮夾，讓另一半有一個難忘的情人節。

對於喜歡相揪一起外出運動的情侶，東森購物網推薦多款男女機能服飾2折起，不論跑步、登山、騎腳踏車，穿著同款外套或上衣，運動時也能放閃。PChome商店街個人賣場主打一日限定賣家專屬放閃禮，2/14當天免成交手續費；商店街開店則推出天天發送滿額現金折扣券，包括24小時快速到貨專區滿2,000元折250元、平日滿3,000元折300元、周末加碼推出滿15,000元折1,000元，結帳時現買現折，消費滿888元還可抽iPad Pro 64G，活動至3/3止。

PChome商店街個人賣場主打一日限定賣家專屬放閃禮（圖／業者提供）

▲個人賣場針對賣家祭出一日限定放閃禮。（圖／PChome商店街個人賣場提供）

Yahoo奇摩購物中心與超級商城盤點平台熱銷排行，除了3C、美容家電，實搭性高且帶點復古的輕精品、情侶裝更受青睞，像是今年全球爆紅深受IG潮人喜愛的Snapshot相機包、玫瑰金編織錶、時尚百搭鍍金耳環、運動復古風情侶T、情侶鞋等，其中，價格落在5,000元以內易入手的輕精品成年輕網購族首選，品牌則以Coach最熱銷；受到韓劇穿搭風潮影響，運動大學T熱賣成為放閃必備商品，近期銷量超過5成，男款黑色銷售最暢旺，女款則偏好潔淨白和熱情紅。

美食外送平台foodpanda推出限時情人節活動，僅限2/14當天訂餐滿500元輸入優惠碼「Vday19」現折100元，新舊會員皆適用，不過折扣有限量；另集結麥味登、Comebuy、胖老爹美式炸雞等超過百家合作餐廳主打「吃貨傳情」，至2月底止，凡於熱門餐點類別點選「百大餐廳幫你告白 滿額再折$29」選項，成功下單除享有店家獨特優惠滿額折29元，另隨機附贈告白小卡，且好康再加碼，完成活動任務後，就有機會再抽214元美食金。

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關鍵字：西洋情人節,電商,網購

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