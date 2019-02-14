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跨黨合作！侯友宜爭取警消人事預算　攜手鄭文燦向中央發聲

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▲桃園市及新北市雙首長論壇舉行，實現鄭文燦的「藍綠可以對話」信念。（圖／桃園市政府提供）

▲侯友宜、鄭文燦。（圖／桃園市政府提供）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜14日出席行政院會，針對基層警消員額成長、增加地方財政負擔，與桃園市長鄭文燦同向中央表達意見。侯友宜表示，近年警消人員容訓量提高，集中在今、明年畢業，基層警察部分預計撥補新北市939員，消防人員部分撥補超過250名，相關人事經費四年下來預計增加近60億

侯友宜表示，事實上六都皆面臨同樣問題，因此建請行政院組成專案會議，邀請各縣市共同會商解決。他指出，今年初到明年10月，新增警察員額撥補新北市共939名，其中1月份339名員額，新北市在議會預算未通過下已同意接收。

他進一步說明，但是其餘600名已超過預算員額，估計未來一年警察預算將增加12.7億。且由於年金改革緣故，新北市今年度未有基層警察退休，明年也僅有1名，總計四年下來警察預算增加40多億

此外，侯友宜指出消防人員亦有類似情形，新北市今年新收基層消防人員120餘名，明年又有130餘名，消防人事預算總計未來四年將增加16億，總計警、消預算共將增加近60億

他強調，不只是新北，桃園、台中、台北都面臨相同問題，且目前台北市仍不同意收（警察撥補員額），新北市目前全數同意接收，但財劃分修正尚未通過下，新北人均中央統籌分配稅款是六都最少，人口卻是最多，財政負擔最大，因此希望中央在統籌分配稅款提供新北市及其他縣市預算協助。

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