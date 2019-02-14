回鄉跟爸媽住「出入複雜」　厝邊警覺報案果然搜出槍毒

▲郭姓男子呼朋引毒友並擁槍自重。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市32歲郭姓男子搬回觀音區父母住處後，招來毒友吸毒並擁槍自重，因出入份子複雜，引起民眾向警方報案，警方13日晚間前往查訪，當場在屋內查獲郭、26歲黃男，及竊盜通緝犯28歲曾姓男子，並在現場搜出改造手槍、子彈及安非他命吸食器，全案依毒品、槍砲等罪嫌移送偵辦。

大園分局草漯派出所所長張文堂表示，該處民宅平時為郭男的父母居住，社區生活環境單純，左鄰右舍也都互相認識，但2018年12月郭男搬回家住之後，該民宅常有不明人士出入且形跡鬼祟，附近居民察覺異狀向派出所報案。

▲▼ 警方查訪當搜出改造手槍和毒品。（圖／大園警分局提供）

警方獲報後前往查訪，發現該處確實出入複雜，並看見一名相當眼熟的男子往屋內走去，仔細一看竟是曾姓竊盜通緝犯，員警立即跟上並在郭男母親的同意下入內查看，當場在郭男的房間裡查獲改造手槍2把，其中1把經初篩具有殺傷力、子彈10發及安非他命吸食器1組。

郭男等3人雖坦承吸食安非他命，卻否認持有改造手槍及子彈，辯稱是朋友寄放的，但3人對於槍枝來源均交代不清，警方於詢後除依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，將郭男等3人移送桃園地檢署偵辦外，並擴大追查槍枝及毒品來源。