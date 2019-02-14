美研社回來了！粉紅界教主「瓶身飄仙氣」超粉嫩　網暴動：想回味～

▲是美研社！「粉紅界教主」回來啦！（圖／（左）翻攝自爆廢公社、（右）翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

現在手搖飲超夯，但許多7、8年級生小時候都是買鋁箔包或罐裝飲料，當時由統一所推出的美研社，粉紅色外包裝相當吸睛，堪稱是當時的「粉紅界教主」，酸甜帶花果香的口味很特殊。先前美研社因為出問題而下架，現在有網友發現它再次上架，懷念直呼「回來了！」讓其他人也暴動「一定要買來回味一下」。

一名女網友在《Dcard》貼文，說自己去超商時意外看到「是美研社，竟然是美研社！！！想念超級久的味道，隔這麼久沒喝到，一定必買啊！」口味的部分，她嚐過後表示「完全沒變」，是記憶中的味道，而且包裝還變得很美，感覺喝了就會變美。她也透露價格，一瓶是28元，「懷念這個味道的人，快去買」。

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▲原PO懷念直呼美研社味道都沒變。（圖／翻攝自Dcard）

其他人看到貼文後，紛紛狂喊超懷念「欸欸喔喔喔真的嗎」、「喔喔喔喔喔喔喔！！！！！！我好激動」、「國小超愛喝❤❤❤某天突然就買不到了覺得超傷心」、「看到這篇才發現真的好久沒喝到了」、「印象中在瓶裝出之前，有出過像左X咖啡館那樣包裝的美研社，不過後來好像賣不好吧就沒出了」。不過也有人說「沒有買到，是不是還沒進」、「好像只有台北7-11限定開賣」。

先前曾有網友在臉書社團《爆廢公社》PO照寫道，「有人還記得它嗎？！以前超愛喝的，後來莫名其妙就退出飲料市場了！！」仔細看看照片，就是「美研社玫瑰茶」，網友都相當懷念，「我超愛！以前都一次買整箱的」、「每天必買，真的超愛喝」、「很想喝欸！現在都沒了」。

根據部落格小寶特日記指出，美研社於2002上市，期間還有改過一次版，從玫瑰茶升級為大馬士革玫瑰茶，也從普通的圓瓶變成造型圓瓶。不過，美研社後來曾因出問題而下架，重新上市改成杯裝飲品，一陣子後再次下架。如今罐裝美研社再度出現，想必「粉紅界教主」會讓許多7、8年級生回頭品嘗。

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