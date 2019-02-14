雲端最前線／藍營太陽備戰2020！ 朱吳王初選不同調

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國民黨2020總統大選，有意角逐者也逐漸浮上檯面，不過被外界稱為4個太陽的國民黨內高層也愈燒愈熱，而黨內初選機制仍有許多爭議，南投縣長林明溱開第一槍挺全民調，台中市長盧秀燕也表態支持，而被視為「馬家軍」的台北市議員徐巧芯、羅智強，還有「朱家軍」的新北市議員葉元之、江怡臻，都是支持由全民調選出最適合代表國民黨參選總統的人選。《雲端最前線》14日邀請台北市議員王鴻薇、新北市議員葉元之、國民黨文傳會副主委洪孟楷、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討國民黨內2020總統提名之戰。

國民黨黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選，被外界稱為國民黨內太陽的高層們也愈燒愈熱，立法院前院長王金平啟動「陸海空」三面作戰，新北市前市長朱立倫則設立競選工作室，還忙著與藍委便當會。至於國民黨主席吳敦義，仍維持以拖待變的策略，希望在提名總統候選人前，自己的民調能有提升。

▲國民黨中央新春團拜四個太陽同台。（圖／記者屠惠剛攝）

不過國民黨內為了2020年黨內初選意見紛陳，南投縣長林明溱開第一槍挺全民調，台中市長盧秀燕也表態支持，而被視為「馬家軍」的台北市議員徐巧芯、羅智強，還有「朱家軍」的新北市議員葉元之、江怡臻，都是支持由全民調選出最適合代表國民黨參選總統的人選。

而前總統馬英九卸任後積極出席活動，外界猜測此舉是為2020總統大選鋪路，不過他仍未正面表態是否參選。台北市議員徐巧芯曾任馬英九辦公室發言人，對於黨內初選機制她認為，初選至少要公平、公正、公開，而且要掌握速度，所以全民調還是一個比較好的選項。曾為馬政府時期任總統府副秘書長、台北市議員羅智強則表示，侯友宜、盧秀燕、韓國瑜因全民調而得到提名，這就是「全民調」最好的驗證。

前新北市長朱立倫卸任後表態要參選總統，而新北市議員葉元之曾任新北市府發言人，針對黨內初選機制提出看法，2020將是蔡英文、柯文哲，再加上國民黨候選人的「三腳督」，因此國民黨一定要提出民調上最強人選，並主張初選一定要由全民調來決定，而且越快確定越好。

另外，也支持全民調的縣市首長，林明溱則開第一槍表示，國民黨基層都支持全民調，他也認為唯有獲得最多民意支持的候選人，才能代表國民黨支持，其他方式都缺乏民意基礎。不論是馬英九、吳敦義、朱立倫、王金平，誰能在全民調勝出，他就支持誰，相信這也是國民黨支持者的普遍意見。

▼國民黨中央新春團拜四個太陽同台。（圖／記者屠惠剛攝）

除了黨內初選機制各方意見不同之外，初選時程也備受關注，黨主席吳敦義11日現身國民黨中央新春團拜，針對初選時程他表示，不是越快越好的問題，「過去有慣例、有程序，例如什麼時候決定辦法、什麼時候公布開始登記，然後資格審查，接著民調7成、黨員投票3成」，由中央委員會主辦的單位報給中常會，提全代會通過後確定，「過去慣例最快4月就開始，最晚7月。」《雲端最前線》14日邀請台北市議員王鴻薇、新北市議員葉元之、國民黨文傳會副主委洪孟楷、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討國民黨內2020總統提名之戰。

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