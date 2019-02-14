AIT反台獨公投　蔡丁貴曝內外交迫原因

▲自由台灣黨主席蔡丁貴。（圖／ET資料照片）

政治中心／綜合報導

喜樂島聯盟推動獨立公投，引來美國在台協會13日明確表態「我們不支持台灣獨立公投」。對此，自由台灣黨主席蔡丁貴14日在臉書指出，美國政府在此公開直接介入，可以推測喜樂島推動之獨立公投對民進黨2020年選舉產生不利衝擊，民進黨無力抵抗壓力，才會由美方出面介入。

獨派團體喜樂島力推獨立公投，並在1月底發表致立委公開信，呼籲立法院立即修正公投法。此舉早先引來AIT前理事主席卜睿哲發表公開信，以涉及美國利益為由，表達美方反對兩岸改變現狀，接著AIT更在13日明確表示「我們不支持台灣獨立公投」。

蔡丁貴指出，堅持公投是台灣人決定自己前途的天賦人權，美國政府沒有什麼立場可以反對，看起來「獨立」兩字與公投綁在一起，現階段似乎已經超越美國政府的底線。蔡丁貴認為美國政府是不支持在美中貿易戰的政治情勢下，讓台灣舉行一個「台灣獨立」的公投。

蔡丁貴認為，美方對「台灣獨立」這用詞的敏感程度，更加確認美國政府對台灣戰略地位的重視。不引發戰爭而維持台灣不掉入中國虎口，就是符合美國的最大國家利益。在獨立公投沒有絕對勝利的情勢下，台灣人民的委屈對美國來說是次要的問題。

對於台獨公投遭到反對，蔡丁貴也想出新招，建議台灣人民可以再嘗試以一個「終結中華民國憲法」制定台灣新憲法的公投，來測試美國政府的底線。他認為台灣人民必須繼續宣揚台灣人民天賦人權的公投權利及確認台灣獨立主權國的必要性，累積台灣人民的支持力量，扭轉不利的局勢，一直到完成自決建國的目標為止。

蔡丁貴解析，美國政府的公開介入，可以推測喜樂島推動之獨立公投對民進黨2020選情有不利的影響，民進黨因無力抵抗，才由美國政府直接出面介入。最後，蔡丁貴也建議，喜樂島聯盟應集結支持獨立公投的在野力量，組織一個政團，與在朝的民進黨政權及美國政府直接對話。