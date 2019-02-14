連江－福建啟動「通水工程」　最快2019下半年「共飲一江水」

▲福建連江海域。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

連江縣長劉增應13日抵達福州連江黃岐碼頭，展開為期4天的行程。福建省福州市連江縣官方14日透露，為早日實現「榕馬共飲一江水」，目前福州市連江縣已啟動官嶺至黃岐鎮區供水工程。

據了解，該工程是黃岐半島及馬祖供水的組成部分，分兩期建設，一期計劃從官嶺村的可門港水廠鋪設管道至筱埕鎮的蠣塢村，供水規模為5萬噸/日，投資約9500萬元人民幣（約新台幣4.3億元），目前進入招投標階段，計劃近期動工，工期為一年；二期計劃從蠣塢村鋪設管道至黃岐鎮區，投資約1.5億元人民幣（約新台幣6.8億元），作為黃岐半島及馬祖供水的組成部分，滿足環馬祖澳旅遊區的用水需求。

此外，馬祖位於台灣海峽正北方，由36個島嶼、礁嶼組成，與連江黃岐隔水相望，主要依靠水庫蓄水、海水淡化及船運淡水，供水成本不僅較高，還易受天氣影響。2002年5月，福州曾通過船隻運輸2300噸自來水，向遭受缺水之患的馬祖緊急供水。

向馬祖通水的主要水源來自塘坂引水工程。塘坂引水工程取水自敖江，分二期建設，一期已建成通水，日供水能力15萬噸；二期全長約56.9公里，總投資9.4億元人民幣（約新台幣42億元），引水規模為60萬噸/日，現已全面動工，主線今年下半年有望完工並通水。

「該工程將解決當地的燃眉之渴，造福兩岸群眾」。連江海峽水業有限公司總經理裴道曉表示，「2019年底前，可門經濟開發區及黃岐半島的供水規模將從6萬噸/日增至27萬噸/日，滿足當地的工業用水和生活用水需求，為向馬祖供水提供重要保障」。

▲連江縣長劉增應率團抵福州。（圖／中新社）

劉增應指出，隨著兩岸交流越來越緊密，馬祖旅遊人數倍增，飲用水問題逐步凸顯，希望福州連江和馬祖兩地能加快步伐解決「通水」問題，讓彼此心靈更為契合。