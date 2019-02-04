「兩馬鬧元宵」15日登場　馬尾今年將贈馬祖35組花燈

▲兩馬鬧元宵將於15日登場。（圖／連江縣政府，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

馬祖、馬尾「兩馬同春鬧元宵」活動將於2月15日（農曆正月十一）舉行，今年的活動場地在福州馬尾的東江濱公園，展區全長1000公尺，包含6大燈區，76個大燈組，還有35個要贈送給馬祖的燈組。

第十七屆「兩馬同春鬧元宵」由福州市馬尾區人民政府主辦，福州馬尾經濟文化交流合作中心、馬祖經貿文化交流聯誼會承辦。為了趕在15日的鬧元宵活動上展出，福州的花燈師傅春節期間也沒休息，守在福州馬尾體育館內趕工，預計12日（正月初八）左右就可以全部完工。

據了解，此次東江濱大道燈展區的前後兩個大型燈組都有18公尺長、8公尺高，較往年更為恢宏壯觀。「現代馬尾」「幸福馬尾」「活力馬尾」等系列燈組，更將IMX燈光編程高科技加盟其中。本屆「兩馬同春鬧元宵」的活動內容除了花燈展示外，還有亮燈儀式、馬尾贈送馬祖花燈、馬尾組團赴馬祖與民眾共慶佳節等。

依照慣例，馬尾今年也將贈送馬祖35個燈組，內容都蘊含深遠的文化韻味、濃厚的民間傳統氣息以及親情味，包括《十二生肖》《金豬賀歲》《觀音賜子》《金榜題名》等組燈，融入了民族文化和民俗風情。赴馬祖共度元宵佳節的的文藝團隊，還將傾情展演豐富多彩的文藝節目，共同營造「兩馬」元宵同慶的氛圍。